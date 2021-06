Un homme en détresse secouru aux chutes Hog's Back

Le SIOService des incendies d'Ottawa a reçu le signalement d’une personne en détresse vers 21 h 43

Les pompiers sont arrivés sur place trois minutes plus tard et ont commencé à fouiller le secteur. Ils ont pu voir la faible lueur d'un téléphone cellulaire au pied d'une paroi rocheuse abrupte au centre de la rivière , peut-on lire dans un communiqué du Service des incendies.

Les membres de l’équipe de sauvetage ont escaladé l’escarpement menant au point d’eau pour se rendre vers l’individu qui se trouvait à moitié dans l’eau, dans une section où le remous de la rivière était important.

Opération de sauvetage aux chutes Hog's Back à Ottawa, le dimanche 13 juin. Photo : Service des incendies d'Ottawa

Les techniciens en sauvetage nautique lui ont fourni un gilet de sauvetage et un casque et les ont attachés à des lignes de sécurité avant de lui faire traverser une section d'eau en mouvement pour atteindre la rive où l'équipe de sauvetage par corde avait mis en place un système de sauvetage pour remonter la personne sur les rives escarpées de la rivière , écrit le SIOService des incendies d'Ottawa .

La personne a été secourue et transférée aux soins d'ambulanciers d'Ottawa vers 22 h 30.

Nous tenons à rappeler aux résidents que le secteur de Hog's Back contient des rochers escarpés et des courants puissants, précise le SIOService des incendies d'Ottawa . Les visiteurs de la région doivent suivre tous les panneaux de signalisation et ne pas s'aventurer dans des zones non autorisées.

Deuxième incident cette année

Ce n’est pas la première fois qu’un incident survient dans ces lieux cette année.

Le samedi 15 mai, un homme de 24 ans est accidentellement tombé dans l'eau aux chutes Hog's Back.

Les autorités ont retrouvé son corps dix10 jours plus tard, le 25 mai, après plusieurs jours de recherche.