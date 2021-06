L’Outaouais passe en zone jaune

Ce nouveau changement de couleur survient alors que l'Outaouais était passé en zone orange le 31 mai.

Dans la région, la situation continue de s’améliorer. Dimanche, l’Outaouais comptait cinq nouveaux cas de contamination à la COVID-19. Cette augmentation est la plus faible depuis le 29 août 2020 alors qu’autant de nouvelles infections étaient rapportées.

Le gouvernement a annoncé le passage de tout le Québec en zone jaune ou verte dès lundi.

Pour l'Outaouais, il s'agira donc d'un passage en zone jaune, considérée comme le palier préalerte dans le système d’alertes régionales et d’intervention graduelle de la province. Cela signifie que de nouvelles activités seront permises.

Il sera ainsi possible de tenir des rassemblements intérieurs pour les occupants de deux résidences privées.

À l'extérieur et sur les balcons, un maximum de huit personnes provenant de résidences différentes peuvent se réunir. Lors de ces rassemblements, il est essentiel de maintenir en tout temps les consignes sanitaires de base.

Les mariages et les funérailles passeront d’une limite de 25 à 50 personnes.

Les activités sportives extérieures avec contact seront également permises et plusieurs mesures seront allégées pour les sports. Les activités extérieures supervisées et sans contact en groupes allant jusqu'à 25 personnes seront permises, ainsi que les parties et ligues autorisées. Les compétitions, tournois et spectateurs demeurent toutefois interdits.

C’est l’une des grandes nouveautés en zone jaune : les bars peuvent rouvrir leurs portes. Les bars, les brasseries, les tavernes et les casinos pourront de nouveau fonctionner avec une limite de 50 % de leur capacité et les résidents de deux adresses différentes pourront s’asseoir à la même table, à l’intérieur et à l’extérieur.

Danse et chant n’y seront toutefois pas autorisés. Et l’alcool ne pourra être vendu au-delà de 23 h. La fermeture de ces établissements est fixée à minuit.

Port du masque allégé

Le port du masque en tout temps dans les milieux de travail n’est plus obligatoire, mais recommandé, si la distanciation peut être respectée ou si une barrière physique de plexiglas est mise en place. Le nettoyage des surfaces hautement touchées à chaque quart de travail, de même que le nettoyage des aires communes, demeure obligatoire.

Par ailleurs, le télétravail devient recommandé et non obligatoire.

Malgré la levée de plusieurs restrictions, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais demande à la population de rester prudente et vigilante et de continuer d’appliquer les mesures sanitaires.