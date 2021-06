Intervention de Rio Tinto et du gouvernement réclamée à la pointe Langevin

La multinationale est responsable de trois barrages importants sur la rivière Péribonka.

On a même engagé une firme qui nous a soumis un aspect technique sur la situation qui dit que la Grande Péribonka a eu des conséquences humaines qui a occasionné ce déplacement-là , le président de la ligue des propriétaires de Vauvert, Daniel Murray.

Le regroupement implore le gouvernement d’intervenir afin que Rio Tinto agisse et répare les portions érodées de la pointe.

La ligue des propriétaires de Vauvert a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans l’espoir de faire bouger les choses.

On est tous des payeurs de taxes, on a payé nos impôts, on en paie encore. Le minimum de respect, ce serait de nous répondre et de venir nous aider , dit M. Murray.

L'érosion se poursuit à la pointe Langevin. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

La députée caquiste de Roberval, Nancy Guillemette, et Rio Tinto n’ont pas répondu à nos demandes d’entrevue.

D’après les informations de Marie-Michèle Bourassa