Eidos Montréal annonce un nouveau jeu : Guardians of the Galaxy

Plusieurs annonces ont marqué la deuxième journée du salon du jeu vidéo de l'Electronic Entertainment Expo (E3 ), notamment l’annonce, par Square Enix Montréal, que son studio affilié, Eidos Montréal, sortira un jeu lié à l’univers Marvel intitulé Guardians of the Galaxy. Square Enix a également dévoilé les premières images de Hitman Sniper: The Shadows.

Après cinq ans passés sans lancer de nouveaux jeux vidéo, Square Enix Montréal a donc annoncé plusieurs nouveautés.

Les gens qui joueront à ce jeu prendront le rôle de Star-Lord, alias Peter Quill. L'histoire se passe quelques années après une sorte de guerre intergalactique. Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre 2021 sur les plateformes PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One et Xbox Series X.

Square Enix a déjà présenté un jeu lié à l’univers de Marvel : Avengers.

Il a aussi dévoilé une première bande-annonce pour Hitman Sniper: The Shadows, premier titre AAA (à grand budget) pour téléphone intelligent de ce studio.

Contrairement aux jeux précédents portant sur l’Agent 47, l’histoire sera plus axée sur Shadows, une équipe d’assassins hautement spécialisée, et se déroulera dans un nouvel univers fictif. Les joueurs et joueuses peuvent s’attendre à un scénario repensé et à de nouveaux personnages qui élèvent la série à un tout autre niveau , selon Dominic Allaire, producteur exécutif de Square Enix Montréal.

On ne connaît toutefois pas la date de sortie du jeu, qui est prévue pour plus tard en 2021 sur iOS et Android.

Bethesda dévoile Starfield

Les premières images de Starfield ont été montrées lors de la présentation Xbox de Microsoft et Bethesda, ainsi que de Hitman Sniper: The Shadows.

Il s’agit du premier nouvel univers unique de Bethesda depuis plus de 25 ans. Starfield se déroule dans l'espace. La bande-annonce révèle que le jeu sera lancé exclusivement sur Xbox Series X|S et PC le 11 novembre 2022.

Aussi, une vidéo publiée par le Washington Post montre les dessous de la conception de Starfield.

Par ailleurs, un nouvel aperçu de l'aspect du jeu Halo Infinite, avec plusieurs personnages, a été offert. Cette fonction sera gratuite sur Xbox et PC. Aussi, 343 Industries utilise un nouveau système contre la tricherie. Le lancement devrait avoir lieu à l'automne, mais aucune date n’a été précisée.

Un autre jeu, Back 4 Blood a aussi été annoncé et sortira le 12 octobre 2021. Il sera offert sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 et PS5.

Finalement, le jeu Hades, de Supergiant Games, sorti en septembre 2020, fera son entrée sur les consoles Xbox et PlayStation le 13 août 2021. Il sera offert sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 et PS5.