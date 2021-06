Huit nouveaux cas de COVID-19 signalés en N. -É. dimanche

Quatre des nouveaux cas sont signalés dans la zone du centre, qui comprend la région d'Halifax. Deux de ces cas sont liés à des cas déjà confirmés. Un cas est relié à un voyage, un autre fait l'objet d'une enquête. Un des nouveaux cas signalés dans la zone du centre est lié à l'école Rocky Lake de Bedford, une école secondaire premier cycle.

Deux nouveaux cas sont signalés dans la zone de l'ouest et sont liés à des voyages. Les deux autres nouveaux cas sont signalés dans la zone de l'est et sont liés à des cas déjà confirmés.

La Santé publique rapporte qu'il y a de la transmission communautaire dans la zone du centre, mais qu'elle est contrôlée. Les trois autres zones, celle de l'ouest, du nord et de l'est, font toujours l'objet d'une surveillance étroite pour déceler toute trace de transmission communautaire.

Les autorités optimistes

Une autre journée avec des données à la baisse, c'est encourageant, et nous voulons que cette tendance se maintienne alors que espérons la réouverture de notre province s'est félicité le premier ministre Iain Rankin. La campagne de vaccination est un élément clé de notre cheminement vers l'avant , a-t-il ajouté.

Tous les Néo-Écossais qui le peuvent devraient se faire vacciner, afin de se protéger eux-mêmes ainsi que leur entourage. Une citation de :Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

En date de dimanche, la Nouvelle-Écosse compte 140 cas actifs de COVID-19. Dix personnes sont hospitalisées, dont six aux soins intensifs. L'âge moyen des malades hospitalisés durant la troisième vague est de 53 ans. Les malades aux soins intensifs ont en moyenne 55 ans.

En date du samedi 12 juin, les laboratoires de la Santé publique de la Nouvelle-Écosse avaient analysé 5 041 tests.

Le médecin-chef de la Santé publique, le Dr Robert Strang, s'est dit satisfait de voir des augmentations de moindre importance. Nous avons tous fait de grands efforts, mais il ne faut pas lâcher. Pour nous tirer de cette troisième vague, nous devons obtenir les deux doses du vaccin et nous soumettre à des tests de dépistage réguliers. Ajoutez le dépistage à votre routine de pandémie.

Depuis le 1er avril, la province a enregistré 4 000 cas confirmés de COVID-19 et 23 décès. Les personnes atteintes étaient d'âges variés, allant de moins de 10 ans jusqu'à plus de 90 ans. Il y a plus de 3 837 cas résolus.