Un seul nouveau cas de Covid-19 signalé dimanche à T. -N. -L.

Un seul nouveau cas de COVID-19 a été signalé dimanche à Terre-Neuve-et-Labrador. Le traçage est en cours et toute personne considérée comme étant un contact rapproché doit se placer en quarantaine.

Le résultat positif concerne une femme de moins de 20 ans de la région sanitaire de l'ouest. Il s'agit d'un contact d'un cas déjà connu de la santé publique.

Il y a six nouveaux rétablissements dans la région sanitaire de l'ouest et 1 329 personnes au total se sont remises.

Personne n'est hospitalisé à cause de la COVID-19 en ce moment.

La province compte présentement 35 cas actifs, répartis comme suit entre les régions sanitaires :

Est 3

Centrale 11

Labrador Grenfell 0

Ouest 21

En date de dimanche, 154 306 personnes ont subi un test de dépistage. Les résultats de ces tests peuvent être consultés en ligne.

L'enquête sur une éclosion survenue dans la région sanitaire du centre se poursuit. À ce jour, 69 cas confirmés ont été reliés à cette éclosion, ainsi que deux cas probables. La source de cette éclosion fait toujours l'objet d'une enquête.

L'enquête se poursuit également sur l'éclosion survenue dans la région sanitaire de l'ouest. En date du 12 juin, 42 cas confirmés ont pu être reliés à l'éclosion. La source de l'éclosion fait toujours l'objet d'une enquête.

Les cas signalés le vendredi 28 mai ainsi que le mardi 8 uin et le mercredi 9 juin dans la région sanitaire du centre font toujours l'objet d'une enquête, tout comme les cas signalés dans la région sanitaire de l'ouest, les jeudi 27 mai et 3 juin, vendredi 4 juin et samedi 5 juin.

Les plus récentes données sur la vaccination, en date du 12 juin, indiquent que 71, 01 % des résidents admissibles à recevoir le vaccin ont reçu au moins une dose.