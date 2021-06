La Saskatchewan proche du seuil de vacination en vue de la phase de réouverture

Selon les autorités, 69 % des personnes de 18 ans et plus et 67 % des 12 ans et plus ont maintenant reçu la première dose de vaccin.

La feuille de route de la province prévoit une réouverture à partir du 11 juillet à condition que 70 % de la population âgée de 12 ans et plus reçoive la première dose de vaccin d'ici le 20 juin..

Samedi 14 849 doses de vaccin ont été distribuées dans la province. Depuis le début de la campagne de vaccination, 893 514 doses de vaccin ont été injectées à la population.

Dans le groupe d'âge des octogénaires, 8 personnes sur 10 ont déjà reçu les deux doses, ce qui représente le taux le plus élevé.

Pas de nouveau décès

Les autorités sanitaires annoncent dimanche 65 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès supplémentaire.

Les nouvelles infections portent à 47 941 le total de personnes ayant eu le coronavirus depuis le début de la pandémie.

Parmi les nouveaux cas enregistrés, 14 sont à Saskatoon, 11 à Regina et 9 dans le sud-est.

En date de dimanche, la province compte 809 cas actifs, alors que 46 577 malades se sont remis de la COVID-19.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Par ailleurs, les autorités indiquent que 95 personnes se trouvent à l’hôpital, dont 20 sont aux soins intensifs.

La Saskatchewan a effectué 1553 tests de dépistage de la COVID-19 samedi, ce qui porte le total provincial à 888 021 tests réalisés depuis le début de la crise sanitaire.