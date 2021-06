Aiguebelle et Opémican se préparent pour une autre saison exceptionnelle

Le parc d'Aiguebelle a déjà reçu ses premiers campeurs en attendant l'ouverture officielle de la saison le 18 juin au parc Opémican.

Les taux de réservation pour les campings sont exceptionnels dans les deux endroits, selon le directeur général.

Les taux de réservation sont exceptionnels. On a vu rapidement les Québécois réserver cet hiver autour des fêtes de façon beaucoup plus hâtive que les années précédentes dans nos deux parcs et là, ça se concrétise ou la majorité des plages de réservation sont déjà complétées, mais il reste parfois quelques petites places ici et là, mais c'est assez restreint , indique Ambroise Lycke.

L'an passé, Aiguebelle est passé de 35 000 jours-visites à 70 000 jours-visites, et cette année annonce un nouveau record.

Le parc Opémican Photo : Radio-Canada

Ambroise Lycke parle de taux de réservation plus élevés que l'an passé puisque les Québécois ont une plus grande prévisibilité pour ce qui est de leurs vacances.

Si on a un bel été, on s'attend à voir des taux encore exceptionnels pour notre région. On en est très très heureux. Une citation de :Ambroise Lycke