Dernière journée pour le festival REGARD

Après avoir été annulé, l’an dernier, en raison de la pandémie, REGARD était de retour dans une formule réinventée. Du 7 au 13 juin, les festivaliers ont pu visionner plusieurs courts métrages diffusés un peu partout au Saguenay. Une réussite selon les organisateurs.

Le hasard et la vie font bien les choses et on relance la vie culturelle et cinématographique et ça fait du bien. Tout le monde est vraiment de bonne humeur, en plus il a fait beau toute la semaine. Tout le monde est content de voir des gens, de voir des films et voir la vie qui reprend , mentionne la directrice générale du festival, Marie-Elaine Riou.

Habituellement tenu en mars, le festival a opté pour une nouvelle formule avec des projections en salle et en plein air.

J'avoue que j'ai un gros coup de coeur pour le festival en été, c'est vraiment plaisant pour voir les gens à l'extérieur. On peut faire des activités aussi, on a pu se promener . affirme une festivalière.

C'était super amusant, il y avait des spectacles, il y avait le spectacle, il y avait de l'ambiance. C'était agréable de revoir du monde avec un grand espace avec des véhicules. , ajoute un participant.

Les soirées ciné-parc ont été très populaires. En moyenne, on avait, tous les soirs, une centaine de voitures sur les sites. Tant au ciné-parc urbain qu'au ciné-parc de St-Ambroise près du Domaine La Florida , dit Marie-Elaine Riou.

La prochaine édition du Festival REGARD se déroulera comme à l'habitude à la mi-mars. L’organisation n'écarte pas la possibilité de revenir avec une formule en plein air.

Par ailleurs, le festival se déplace maintenant en ligne. Du 14 au 27 juin prochain, les 155 courts métrages seront accessibles au public.

D'après les informations de Kenza Chafik