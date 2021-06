Le BST enquête sur l'écrasement d'un avion près du lac Chicobi

L'appareil, un Cessna185 privé transportait 3 personnes originaires de la région.

L'événement qui s'est produit samedi vers 17 h à environ 1 km au nord du lac Chicobi n'a pas fait de blessés.

C'est le Service incendies d'Amos qui a été appelé à intervenir.

Quand on a eu notre appel, on nous a dit que les passagers n'étaient pas blessés. Ils se sont rendus d'eux-mêmes au bord du lac ou on est allés les récupérer en bateau et on les a tout simplement ramenés au débarcadère ou les ambulanciers les ont pris en charge , explique le directeur Béchard Guy.

Les enquêteurs du BST effectuent le suivi afin de collecter plus de renseignements sur ce qui s'est passé, indique l'organisme fédéral.