La COVID force à nouveau l'annulation de l'Expo agricole de Beauce

C’est crève-cœur , concède la présidente de l’événement, Dany Champagny, forcée d’annuler pour un second été de suite le rassemblement.

Il s’agit d’un autre coup dur pour la petite communauté de Saint-Honoré-de-Shenley, qui voit défiler, lors des cinq jours de l’Expo agricole, quelque 7000 personnes dans ses commerces.

C’est autant de monde qui vont dans les campings, les motels, qui font leur épicerie, qui remplissent leur réservoir d’essence dans les stations-service , souligne Dany Champagne. C’est aussi une occasion de nous rassembler qui est à nouveau perdue.

L’incertitude entourant les consignes sanitaires à respecter explique en grande partie l’abandon de l’Expo agricole 2021.

Depuis février, on fait des rencontres Zoom, on discute et une journée c’est oui, une journée c’est non. [...] En n’ayant pas assez de consignes, on a fait : ‘’dans quoi on s’embarque, là?’’ On ne veut pas se faire pointer du doigt, avoir une amende et se faire dire : vous n’avez pas respecté les consignes.

Une citation de :Dany Champagne, présidente de l'Expo agricole de Beauce