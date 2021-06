Ubisoft dévoile les premières images du jeu Avatar: Frontiers of Pandora

Le jeu, issu du monde de James Cameron, a été concocté avec le propre moteur d’Ubisoft Snowdrop dans le studio suédois Massive Entertainment.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

L’histoire du jeu se résume ainsi : Dans cette nouvelle histoire autonome, incarnez un Na'vi et embarquez pour un voyage à travers la Frontière Ouest, une partie de Pandora jamais vue auparavant. Explorez un monde vivant et réactif habité par des créatures uniques et de nouveaux personnages, et repoussez les formidables forces de la RDA qui le menacent.

Ce n'est pas le seul univers de films de science-fiction qu'explore Ubisoft. Plus tôt en 2021, le géant du jeu vidéo avait déjà révélé qu'il était en train de plancher sur un jeu Star Wars en monde ouvert.

La sortie du jeu est prévue pour 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que sur Google Stadia et Amazon Luna.