530 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès de plus en Ontario

En Ontario, 530 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès s'ajoutent au bilan quotidien. Les indicateurs de la pandémie semblent stables alors que la vaccination s'accélère.

Le nombre de nouvelles guérisons (763) dépasse le nombre de nouvelles infections (530).

Santé publique Ontario confirme également sept décès supplémentaires.

La province compte 102 nouveaux cas à Toronto, 97 à Waterloo, 81 à Peel, 68 à Porcupine, 24 à Hamilton et 24 à Ottawa.

D'ailleurs, la région de Porcupine est la seule en Ontario à ne pas être entrée dans la première phase du plan de déconfinement de la province, vendredi.

Pour ce qui est des hospitalisations, il y en a 74 de moins que la veille. Par contre, quatre patients de plus sont en soins intensifs pour un total de 426.

Selon le ministère de la Santé, environ 25 % des hôpitaux n'ont pas communiqué leurs données hier, de sorte que le nombre de patients hospitalisés qui sont atteints de la COVID-19 est probablement sous-estimé .

Par courriel, la porte-parole Alexandra Hilkene précise que les 426 patients en soins intensifs en raison d'une maladie liée à la COVID-19 comprennent à la fois des patients qui sont actuellement positifs et des patients en soins intensifs qui ne le sont plus .

Le nombre de patients COVID hospitalisés signalés ce matin est limité aux patients actuellement atteints de la COVID-19 , ajoute-t-elle.

Côté dépistage, un peu plus de 20 700 tests ont été effectués en une journée.

La vaccination se poursuit

L'Ontario a administré plus de 11,2 millions de doses depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, dont 186 415 au cours des dernières 24 heures.

Au total, près de 1,8 million d'Ontariens sont maintenant entièrement vaccinés.

À partir de lundi 8 h, les Ontariens qui ont reçu leur première dose du vaccin d'AstraZeneca pourront prendre rendez-vous pour recevoir leur seconde dose à un intervalle de 8 semaines ou plus.

Certaines régions jugées à haut risque de transmission du variant Delta pourront avoir accès plus rapidement à leur deuxième dose de vaccin, également, lundi.

Les résidents des quartiers chauds de Toronto, Waterloo, Peel, York, Halton, Wellington-Dufferin-Guelph et Porcupine auront accès plus rapidement à leur deuxième dose de vaccin, s'ils ont reçu leur première injection entre le 19 avril et le 9 mai.

Ils pourront s'inscrire sur le système de réservation de la province ou auprès de leurs pharmacies pour devancer leur date de rendez-vous.

Cette accélération de la vaccination vise à endiguer la propagation du variant Delta, plus virulent dans ces 7 régions sanitaires.

L’Ontario recevra environ 4,7 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer en juin et plus de deux millions de doses du vaccin de Moderna avant la fin du mois.

Avec les informations de Camille Feireisen