Les ambulanciers paramédicaux en grève dès ce soir à Montréal et Laval

En entrevue à RDI week-end, Réjean Leclerc, président du Syndicat du préhospitalier, explique que depuis des mois, il n'y a aucune négociation entre les parties et qu'il a fallu passer par ce moyen de pression pour faire revenir l'employeur à la table, afin d'aborder les questions liées aux salaires, les primes et la retraite .

M. Leclerc reproche au gouvernement de laisser les ambulanciers poiroter , alors qu'on est motivé pour négocier.

Il dit comprendre que le gouvernement veuille régler les discussions avec le secteur public en premier; nous ne faisons pas partie du secteur public , rappelle-t-il. Mais, nous sommes une entité gouvernementale à part et nous demandons que le gouvernement donne les mandats à l'employeur pour qu'on puisse discuter .

Les techniciens ambulanciers paramédicaux répondront à tous les appels des usagers , tient à rassurer M. Leclerc. Par contre, l'aspect administratif sera affecté par cette grève.

Il n'y aura plus de facturation à partir de minuit. Nous ne nous déplacerons plus dans les hôpitaux aux étages pour les patients stables. Nous laisserons l'hôpital prendre en charge les patients à l'exception de ceux des CHSLD et les patients en situation d'urgence.

Une citation de :Réjean Leclerc, président du Syndicat du préhospitalier - CSN