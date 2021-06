Vaccination: la cible de 75 % n’est toujours pas atteinte au N.-B.

L’objectif de vaccination de 75 %, qui déclenchera la première phase de réouverture de la province, se rapproche, mais n’est toujours pas atteint.

Ces assouplissements comprennent notamment l'élimination de la bulle de 15 personnes et la réouverture des frontières de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, le comté de Cumberland en Nouvelle-Écosse qui comprend la municipalité d'Amherst et les régions d'Avignon et du Témiscouata, au Québec.

517 265 citoyens du Nouveau-Brunswick se sont fait vacciner.