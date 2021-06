Des citoyens de Val-d'Or victimes d'une fraude de plus de 10 000 $

Des citoyens de Val-d’Or ont été la cible de fraudeurs samedi pour plus d’une dizaine de milliers de dollars en argent canadien.

La Sûreté du Québec demande aux habitants de la région et des secteurs avoisinants d'être sur leurs gardes s’ils reçoivent un appel d’une personne prétendant travailler pour la compagnie à laquelle appartient leur carte de crédit.

Les suspects possèdent le nom, l’adresse et la compagnie de crédit des victimes et prétendent qu’elles se sont fait frauder et qu'ils allaient envoyer quelqu’un chez eux récupérer la carte en question, indique la SQ dans un communiqué.

Selon la police, certaines victimes ont même donné leur numéro d’identification personnel (NIP) ayant permis aux individus de perpétrer les fraudes.

Les citoyens victime ou qui ont des informations sur la fraude peuvent contacter la Centrale d’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.