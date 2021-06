Justin Trudeau et ses homologues du G7 font face à des attentes très élevées de la part de la communauté internationale à l’issue du sommet de Carbis Bay.

Dans le communiqué final, le Canada s’engagera à donner aux pays pauvres quelques millions de doses de vaccins contre la COVID-19 provenant de ses surplus d’inventaires, selon une source de la délégation canadienne.

Toutefois, la grande majorité des 100 millions de doses qui seront promises par le Canada, proviendra d’investissements en argent (environ 500 M$) déjà annoncés dans le cadre du programme de partage de vaccins COVAX.

Le gouvernement canadien a tenu à spécifier que sa promesse ne ralentira pas la vaccination au Canada.

Au total, le Groupe des sept s’est engagé à donner plus d’un milliard de doses aux pays dans le besoin. Selon nos informations, ce chiffre pourrait être revu à la hausse dans la déclaration publiée dimanche.

Au troisième et dernier jour de leur sommet, les dirigeants du G7 abordent l'urgence climatique. Photo : AP / Brendan Smialowski

L’enjeu chaud du climat

À l’approche de la conférence sur le climat de Glasgow en novembre, la pression est forte sur le G7 concernant l’urgence climatique.

Sous l’impulsion des États-Unis, les pays vont dévoiler un vaste plan d’infrastructures pour favoriser la relance verte dans les pays en développement et ainsi faire contrepoids à l’influence économique grandissante de la Chine.

Ils devraient aussi promettre de mobiliser 100 milliards de dollars américains par an pour du financement climatique et permettre aux nations moins fortunées de réduire leurs émissions.

À ce chapitre, le Canada promet un nouvel engagement majeur selon une source gouvernementale.

Le G7 veut aussi réduire ses émissions en s’attaquant à l’exploitation du charbon. Vendredi, le Canada a justement annoncé qu’il allait compliquer le développement de l'exploitation du charbon thermique au Canada.

Les groupes environnementalistes attendent beaucoup plus, comme la fin des subventions aux énergies fossiles et la fin des projets pétroliers et gaziers.

Continuer à subventionner les combustibles fossiles, c'est littéralement alimenter la crise climatique, malgré tous les beaux discours verts , selon Patrick Bonin, Responsable campagne Climat-Énergie, Greenpeace Canada.

Le G7 devrait aussi promettre de renverser l’érosion de la biodiversité d’ici 2030.

Un message à la Chine?

Le président américain Joe Biden a clairement signifié son intention d’unifier le groupe pour faire compétition à la Chine. Le langage choisi dans la déclaration finale permettra de mesurer l’unité du groupe et son positionnement stratégique. La question des droits de la personne pourrait être évoquée. Joe Biden voulait notamment inciter ses collègues à dénoncer le travail forcé dans la province du Xinjiang.

Samedi, Justin Trudeau a de nouveau soulevé la détention arbitraire de deux Canadiens par Pékin, d’abord auprès de Joe Biden directement et ensuite à la table avec tous ses homologues.

Impossible de savoir pour le moment, si le communiqué final dénoncera la pratique des détentions arbitraires.