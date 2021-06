Le variant Delta soulève des inquiétudes à l'Hôpital Foothills

Nous avons peur , dit Wayne Stopa, vice-président du local 115 des Infirmières unies de l’Alberta. Nous sommes nombreux à avoir obtenu deux doses et se dire que des gens arrivent à être frappés par le variant Delta nous inquiète .

À l’Hôpital Foothills, 16 patients et six employés ont été déclarés positifs au variant.

Six des patients et cinq des employés avaient eu deux doses de vaccins. Sept patients et un employé avaient eu une seule dose. Tous avaient obtenu un vaccin à base d’ARN messager.

Cependant, leurs symptômes ont été légers, dit Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ). Une seule personne parmi les 22 ayant contracté le variant Delta a été placée aux soins intensifs.

Le variant Delta (B.1.617.2) est dominant au Royaume-Uni après être apparu en Inde pour la première fois.

Services de santé Alberta rappelle que l’on peut toujours contracter la COVID-19, même après une vaccination. Cependant, les personnes qui ont eu une injection ont moins de chance d’être très malades ou d’être hospitalisées, souligne Kerry Williamson, une porte-parole d’ AHSServices de santé Alberta .

Les vaccins sont efficaces à 33 % contre le variant Delta après une dose et sont efficaces à 80 % après deux doses, souligne Mme Williamson.