L'île d'Orléans perd un médecin, 3000 patients dans l'incertitude

Dans un message publié sur le compte Facebook Le babillard des insulaires, le Dr Paul Bonenfant a annoncé qu'il prendrait sa retraite le 1er juillet 2021. Le docteur suivait des patients de l'île depuis le début des années 1980. Il pratiquait principalement au centre médical Prévost.

Selon sa collègue, la Dr Annie Laroche, le médecin avait au-delà de 3000 patients. Bien qu'elle récupéra certains de ces dossiers, plusieurs se retrouveront sans médecin de famille.

Le docteur Bonenfant pratique au centre médical Prévost Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

J'étais surprise, mais c'est normal qu'il prenne sa retraite, mais j'aurais aimé qu'il puisse avoir un remplaçant , indique Monique, une de ses patientes, qui a souhaité taire son nom de famille. Qui va le remplacer ? demande Louis Roy, un résident de l'Île qui a eu Dr Bonenfant comme médecin depuis 38 ans. Pour l'instant, c'est de l'inquiétude .

C'est une déception et une inquiétude, parce que je me retrouve plus de médecin de famille. Je vais faire comme tout le monde et je vais pitonner sur internet , ajoute Nouve Côté, une autre patiente.

C'est sûr que ça va avoir un impact , estime Danièle Ouellet, pharmacienne propriétaire du Familiprix de l'Île d'Orléans. Elle se dit prête à offrir certains suivis aux patients orphelins du Dr Bonenfant, dont des renouvellements de prescriptions.

C'est sur que si les dossiers sont plus complexes, malheureusement, le pharmacien ne peut se substituer à un médecin et on ne voudrait pas que les évaluations nécessaires ne soient pas faites Une citation de :Danièle Ouellet, pharmacienne propriétaire du Familiprix de l'Île d'Orléans

Difficile de recruter

Dans son message de départ, le Dr Bonenfant souligne la difficulté de recruter des médecins pour travailler à l'île d'Orléans.

C'est le ministère de la Santé qui détermine chaque année le nombre de postes disponibles dans chaque région. L'île d'Orléans fait partie de la côte de Beaupré et pour 2021, malgré mon avis de départ, seulement 2 postes ont été attribués et ceux qui ont été choisis auraient préféré de ne pas venir à l'Île , peut-on lire.

Cette année en 2021 est la pire année depuis longtemps pour le recrutement des postes de médecins résidents en médecine familiale dans les universités , estime de son côté Dr Laroche.

Les médecins préfèrent aller en spécialités… le problème est loin d'être réglé , souligne la médecin qui compte prendre certains dossiers du Dr Bonenfant, mais appréhende des patients orphelins.

Harold Noël, préfet de la MRC de l'Île-d'Orléans Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Poste difficile

Harold Noël, maire de Sainte-Pétronile et préfet de la MRC de l'île D'Orléans, est au courant depuis plusieurs années de l'intention du Dr Bonenfant de partir à la retraite.

Il indique qu'un poste a été ouvert auprès du CIUSSS de la Capitale-Nationale en raison des pressions des maires de l'île dans les derniers mois. Malgré tout, ce poste n'est toujours pas pourvu. Le défi, c'est de convaincre un médecin de venir pratiquer à l'Île. C'est un petit milieu, la clinique médicale ne peut pas avoir beaucoup de médecins. Au niveau des horaires de travail, c'est quand même exigeant , précise le préfet.

200 jours de pratique en région

Le CIUSSS indique que le futur médecin de l'île doit avoir pratiqué au moins 200 jours en région, ce qui complexifie le recrutement.

La répartition ministérielle prévoit que ce poste soit en mobilité inter-régionale, ce qui complexifie le recrutement, car le candidat doit avoir facturé 200 jours en région avant de pouvoir appliquer , indique Mathieu Boivin, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour recruter un(e) candidat(e) qui veuille prendre la relève du Dr Bonenfant, mais n’y sommes pas parvenus jusqu’ici , ajoute-t-il.

Les patients du Dr Bonenfant seront redistribués dans les autres Groupes de médecine familiale du secteur, en autant que faire se peut , ajoute le porte-parole. Ceux dont le niveau de priorité ne permet pas d’être assignés immédiatement à un nouveau médecin de famille seront placés en liste d’attente du Guichet d’accès aux médecins de famille , prévient M. Boivin.

Avec les informations d'Hadi Hassin