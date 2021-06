La Colombie-Britannique déploie plus de 200 pompiers au Québec et en Ontario

La Colombie-Britannique dépêche plus de 200 pompiers pour aider à lutter contre les incendies de forêt en Ontario et au Québec.

La province envoie 184 pompiers vendredi et samedi, et 20 autres dimanche, selon un communiqué du ministère des Forêts, des Terres, de l'Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural.

Des précautions liées à la COVID-19 seront prises pour protéger la santé de tous les participants , précise le ministère. Les pompiers resteront dans leurs propres ‘bulles’ et mèneront leurs opérations séparément des pompiers du Québec et de l'Ontario.

Le ministère affirme que la province reconnaît l'importance de partager les ressources de lutte contre les incendies entre les régions. Le mois dernier, des équipes ont été envoyées au Manitoba.

Le personnel peut être rappelé à tout moment s'il doit revenir éteindre des feux en Colombie-Britannique, selon le ministère.

Les pompiers surveillent de près les prévisions météorologiques en Colombie-Britannique. Par ailleurs, le secteur agricole se prépare à une saison des feux de forêt potentiellement sévère après un printemps inhabituellement sec dans le sud intérieur de la province.