Une classe de 2e année écrit un poème en l’honneur des 215 enfants de Kamloops

Des élèves d’une classe de 2e année de l’École élémentaire Oak Bank, à l'est de Winnipeg au Manitoba, ont rédigé un poème en l'honneur des 215 enfants dont les restes ont été découverts au pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique.

Les élèves ont été tellement attristés en apprenant la découverte réalisée sur le site d’un ancien pensionnat qu’ils ont décidé de traduire leurs émotions par des écrits.

Le poème est intitulé Gone But Never Forgotten (Disparus, mais jamais oubliés).

Un des vers a été écrit par une élève de huit ans, Kara Brinkman.

Les oiseaux chantent peut-être, mais la Terre pleure toujours , a-t-elle écrit.

La fillette a dit avoir rédigé cette ligne pour exprimer à quel point elle a eu le cœur brisé lorsqu'elle a appris la découverte à l'école un jour.

Cela peut sembler heureux - tous les oiseaux chantent - mais au fond, tout est en fait toujours triste , a-t-elle déclaré samedi.

Elle espère que le poème aidera davantage d'enfants à se renseigner sur le système des pensionnats autochtones canadiens.

L’enseignante du groupe Tina Latrofa a expliqué que sa classe avait déjà appris un peu de choses sur les pensionnats à l'automne, de sorte qu'ils avaient quelques connaissances de base lorsqu'ils ont parlé de la découverte à Kamloops plus récemment.

Elle se dit heureuse d'avoir la chance d'enseigner à ses élèves ce qu'est un pensionnat, ce qu'elle n'a jamais appris quand elle était à l'école.

Je pense qu'il est important que nous donnions aux générations futures un enseignement approprié de l'histoire du Canada et de ce qui s'est réellement passé.

Le poème a été illustré sous forme de livre avec une version vidéo en anglais des enfants en train de le déclamer.

Mme Latrofa espère que des survivants des pensionnats en apprendront sur l'initiative et qu'ils pourront sentir l'empathie et la compassion qu'elle observe chez ses élèves.