C'est avec beaucoup de tristesse que Marcelline Simard et son fils Mathieu Gravel ont retrouvé le chalet familial ravagé par le brasier.

On a acheté en 1990. Mathieu avait six ans et Jean-Denis avait quatre ans. Ce sont tous les souvenirs. Comme mon fils disait, c'est parti en fumée, mais on en a profité pendant des années. On a eu du bonheur , se remémore-t-elle.

Après avoir été informée que le chalet voisin était toujours sur pied, la famille espérait retrouver son coin de paradis intact.

Son chalet était correct. On arrive là-bas et on ne voit pas notre chalet à cause des arbres. On se disait que ça allait bien, que tous les arbres étaient là. Tout est beau. On arrive et c’est là qu'on le voit. C'est vraiment à la dernière minute. La désolation de voir tout ça écroulé , témoigne Mathieu Gravel.

Les pompiers de la SOPFEU continuent de combattre le brasier. Ils demandent aux villégiateurs d'éviter le secteur à tout prix.

Il y a des missions d'avion-citerne dans le secteur Chutes-des-Passes, c'est très important. On le voit, le vent s'est soulevé, la température se réchauffe. Il y a du travail au sol qui s'est amorcé très tôt samedi pour les deux feux , résume la porte-parole de la SOPFEU, Josée Poitras.

Les 80 pompiers forestiers de la Colombie-Britannique qui sont venus prêter main-forte à leurs collègues seront intégrer dimanche.

D’après les informations de Marie-Michèle Bourassa