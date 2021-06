Des Premières Nations espèrent avoir une place dans le nouveau guide de citoyenneté

La chef régionale pour l’Alberta à l’Assemblée des Premières Nations, Marlene Poitras, espère que le nouveau guide d’étude en vue d’obtenir la citoyenneté canadienne accordera plus de place aux Autochtones, à leur histoire et à leur culture.

La dernière mise à jour du guide Découvrir le Canada – Les droits et responsabilités liés à la citoyenneté a eu lieu en 2012.

Depuis, le rapport de la Commission de vérité et réconciliation a proposé, dans son 93e appel à l’action, de réviser le guide et l’examen imposé aux futurs citoyens afin d’offrir une histoire plus inclusive , qui parlerait plus abondamment des traités et des pensionnats autochtones.

La révision en cours aurait dû avoir lieu il y a longtemps , soutient la chef Poitras. Au-delà du seul guide de citoyenneté, elle aimerait que des aînés autochtones soient également invités lors des cérémonies d’accueil des nouveaux citoyens.

Un long travail, dit le ministère de l’Immigration

Nous avons beaucoup travaillé, ces dernières années, pour créer un guide qui reflète le Canada d’aujourd’hui , explique la porte-parole d’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, Nancy Caron.

Selon elle, le guide est le fruit d’une forte collaboration entre des organisations autochtones, des historiens, des universitaires, des parlementaires et des représentants de groupes minoritaires.

Le ministère espère publier le guide d’ici la fin de l’année, note Mme Caron.

De ce que je comprends [...] l’histoire autochtone se verra accorder une part plus importante , explique l’ancien directeur général à la citoyenneté et au multiculturalisme à Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, Andrew Griffith.