Disposition de dérogation : la tactique pourrait se retourner contre Ford, selon des experts

Les députés sont retournés à l'Assemblée législative de l'Ontario pour un débat d'urgence sur la loi sur le financement des élections. Cette nouvelle loi a des implications sur la liberté d'expression, affirment certains experts.

Le débat devait commencer dans la nuit de samedi à dimanche et se poursuivre au cours des prochains jours. Le projet de loi a été déposé cette semaine. Le gouvernement Ford a invoqué la disposition de dérogation, un outil constitutionnel rarement utilisé qui permet aux assemblées législatives de déroger à certaines parties de la Charte des droits et libertés pendant cinq ans.

Le projet de loi en question rétablit les règles sur les dépenses publicitaires des tiers qu'un juge provincial a jugées inconstitutionnelles plus tôt cette semaine. La loi double la période de restriction des dépenses publicitaires des tiers, qui passe à 12 mois avant le début d'une campagne électorale, mais conserve le même plafond de dépenses de 600 000 $.

Les syndicats ont déclaré que les règles empiètent sur leur liberté d'expression. Le gouvernement progressiste-conservateur a fait valoir que les changements étaient nécessaires pour protéger les élections de toute influence extérieure, mais les critiques n'ont pas tardé à qualifier cette mesure de jeu de pouvoir visant à faire taire l'opposition avant les élections de juin prochain.

Cristine de Clercy, professeure de sciences politiques à l'Université Western, a déclaré que le terme tiers parti peut sembler vague, mais que, selon elle, la législation a des répercussions sur la liberté d'expression de la majorité des Ontariens.

Elle affecte essentiellement tous [ceux] qui ne sont pas des partis politiques , a-t-elle déclaré en entrevue.

Jeffrey Dvorkin, chercheur principal au Massey College de l'Université de Toronto, a déclaré que la liberté de la presse était également en jeu.

Les organes de presse dépendent souvent des recettes provenant des publicités pendant les élections, et les modifications apportées à la Loi sur le financement des élections menacent cette source de revenus.

C'est dangereux politiquement, et c'est dangereux pour la liberté des médias , a déclaré M. Dvorkin. En fait, cela a vraiment beaucoup de conséquences néfastes pour l'état d'un paysage médiatique sain et indépendant, et je ne pense pas que le gouvernement a pris cela en considération.

Il n'est pas habituel que les tribunaux jugent une législation inconstitutionnelle et que les gouvernements réagissent en reformulant les lois ou en faisant appel des décisions. Cette fois, cependant, selon Mme de Clercy, les méthodes drastiques de M. Ford - l'utilisation de la disposition de dérogation et la tenue d'un débat d'urgence pendant le week-end pour obtenir un résultat rapide - sont remarquables.

Cela met en évidence le fait que M. Ford cherche à accélérer l'adoption de cette loi par intérêt partisan, parce qu'il pense que cela aidera son parti lors des prochaines élections , a-t-elle déclaré.

Andrew McDougall, professeur de sciences politiques à l'Université de Toronto, a déclaré que l'utilisation de la disposition de dérogation n'est pas un geste politiquement intelligent parce que le bagage derrière la mesure prend souvent le dessus sur la discussion d'autres questions.

Dès que l'on utilise l'option nucléaire de la disposition dérogatoire, la teneur du débat se transforme en un débat sur les libertés civiles et la façon dont elles peuvent être limitées, ce qui n'est pas un bon message en général , a-t-il déclaré.

Les experts s'accordent à dire que l'utilisation de la disposition de dérogation pour faire passer la loi sera impopulaire. Mais comme le gouvernement de Ford détient une majorité, il est probable que la loi sera adoptée après le week-end de débat, à moins que la réaction du public ne soit trop forte.

Mme de Clercy note que M. Ford semble réellement préoccupé par l'influence des tiers, au point qu'il est prêt à affronter le public après avoir utilisé un outil législatif aussi impopulaire pour faire passer une loi jugée inconstitutionnelle. Or, ironiquement, selon elle, ses méthodes pourraient contribuer au problème qu'il espère éviter.

En essayant de contrôler les voix des tiers qui s'opposent à lui, il risque en fait d’en générer plus , a-t-elle déclaré.

Selon M. McDougall, le gouvernement court également le risque d'étouffer des nouvelles qui pourraient lui être favorables. Au lieu d’en parler, nous allons avoir une discussion sur les libertés civiles, ce qui n'est peut-être pas la meilleure tournure politique pour eux en ce moment , a déclaré M. McDougall.

Les partis d'opposition ont reconnu qu'ils ont des options limitées pour combattre le projet de loi. Ils ont commencé jeudi par présenter des motions sur d'autres questions pour faire traîner le processus, et ont appelé les Ontariens à exprimer leurs préoccupations.

La vice-présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario, qui a participé à la contestation judiciaire initiale, a déclaré vendredi que le syndicat examinait ses options juridiques.

Karen Brown a déclaré lors d'une conférence de presse que, quelle que soit l'issue du débat marathon du week-end, les électeurs peuvent encore se mobiliser contre le gouvernement en juin prochain.

M. Ford peut adopter des lois qui piétinent nos droits démocratiques garantis par la Charte, mais il ne nous fera pas taire , a-t-elle déclaré. Nous pouvons remplacer ce gouvernement.

Dans un communiqué émis en après-midi samedi, l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO) a déclaré que l'utilisation de la disposition de dérogation était un abus de pouvoir extrême de la part de M. Ford.

Les infirmières autorisées et les professionnels de la santé ont tout risqué depuis le début de la pandémie, et ils ont tellement à dire sur les défis qu'ils ont rencontrés, ce qui aurait pu être évité ce qu'il faudra pour y remédier , déclare Vicki McKenna, présidente de l'association, dans le communiqué. Leurs histoires et leurs voix doivent être entendues, en particulier [pour expliquer] comment le projet de loi 124 les a touchés. Au premier ministre Ford et tous les députés qui voteront en faveur de cette clause : nous ne serons PAS réduits au silence.

Avec des informations de La Presse canadienne