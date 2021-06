Ubisoft dévoile les jeux Rainbow Six Extraction et Riders Republic

Lors de la première journée du salon du jeu vidéo l'Electronic Entertainment Expo (E3) le géant du jeu vidéo Ubisoft a annoncé plusieurs nouveautés, dont le prochain jeu de la série Rainbow Six et Riders Republic.

Ubisoft a finalement dévoilé Rainbow Six Extraction, dont la sortie avait été reportée en raison de retards liés à la COVID-19. Un jeu produit par une équipe située à Montréal.

Ce jeu permet de former une équipe en compagnie d'un maximum de deux autres personnes. Rainbow Six Extraction offre de nouvelles fonctionnalités tout en misant sur les éléments de jeu tactiques introduits par Rainbow Six Siege. Pour affronter et tenter de contenir les Archéens, des extraterrestres, les joueuses et joueurs peuvent choisir parmi 18 agents et agentes de Rainbow Six, ayant leurs propres gadgets, armes et capacités.

La sortie de Rainbow Six Extraction est prévue le 16 septembre sur les plateformes Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC et Stadia.

Riders Republic sort en septembre

Ubisoft a également annoncé la sortie de Riders Republic le 2 septembre 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna et Stadia.

Conçu par Ubisoft Annecy en France, Riders Republic vous permet de devenir un cascadeur et de pratiquer virtuellement des sports extérieurs comme le vélo, le ski, la planche à neige, le saut en combinaison volante et les combinaisons d'ailes de fusée.

Le jeu permet de jouer en solo ou avec d’autres personnes dans des parcs nationaux américains, dont la vallée de Yosemite et Sequoia Park. La nouvelle bande-annonce présente aussi des terrains de jeux urbains dans Mammoth, où vous pouvez faire des acrobaties à partir des bâtiments à proximité et du centre de ski.

D’autres sorties ont été annoncées dont celle de Far Cry 6, reportée en raison de la pandémie, est maintenant prévue le 7 octobre sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC, Stadia et Amazon Luna, et inclus avec l’abonnement Ubisoft+.

Pour les personnes qui aiment la musique et la danse, une nouvelle version du jeu de musique Rocksmith, sorti en 2011, a été dévoilée : Rocksmith+ et la sortie de Just Dance 2022 le 4 novembre 2021 pour Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Stadia. Trois chansons du prochain jeu ont été révélées, dont une collaboration avec le chanteur, danseur, acteur et chorégraphe Todrick Hall.