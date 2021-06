Médiathon de Radio-Canada : l’objectif de 40 000 $ dépassé

L’annonce a été faite vendredi soir sur les réseaux sociaux de Francofonds.

L’objectif a pu être atteint grâce à 175 dons de particuliers ou d’organismes, dont la Caisse Groupe Financier qui a offert un jumelage de dons, soit le versement de 1 $ au CJPConseil jeunesse provincial pour chaque 5 $ récoltés, jusqu’à la somme de 3500 $.

Depuis 1974, le CJPConseil jeunesse provincial représente les jeunes francophones de 14 à 25 ans au Manitoba. La somme d’argent récoltée permettra à l'organisme de faire perdurer son projet qui vise à fournir des ressources aux jeunes aux prises avec les problèmes de santé mentale.

Le CJPConseil jeunesse provincial organise des ateliers visuels pour aborder l’anxiété, le stress, la dépression et les troubles alimentaires, entre autres.

L’argent viendra aussi appuyer la programmation à long terme de l’organisme, par exemple son programme de bourses d’études offertes aux jeunes.

La membre du Conseil d’administration du CJP Conseil jeunesse provincial et porte-parole du Médiathon, Danèle Déquier, se réjouissait de l’avancée de la collecte jeudi dans l’émission l’Actuel. Je ne suis pas surprise, il ne faut jamais douter des jeunes et de leur engagement , a déclaré Mme Déquier.

On en parle beaucoup, on commence à normaliser la santé mentale et le bien-être. Particulièrement notre génération , a ajouté la jeune femme de 21 ans.

La collecte de fonds qui devait se terminer le 11 juin a été prolongée jusqu’au 25 juin.