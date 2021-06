La vaccination à l'auto populaire

Le centre intégré de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’est tourné vers une nouvelle option de vaccination afin de rejoindre un maximum de personnes. Une journée de vaccination à l'auto s’est tenue, samedi, à Chicoutimi. L'objectif était d'administrer plus de 450 doses.

La clinique temporaire a été installée dans les locaux du concessionnaire Toutes les marques sur le boulevard du Royaume.

On ciblait la tranche d'âge des 18 à 30 ans. On a mis ça en place pour essayer de les attirer, de les encourager à venir se faire vacciner. On le voit aujourd'hui, la réponse semble belle, il y a des familles qui viennent , mentionnait le conseiller-cadre relations médias au Centre intégré de santé et de services sociauxcentre intégré de santé et de services sociaux , Pierre-Alexandre Maltais.

Une dizaine de travailleurs de la santé assuraient l'administration des doses.

On a trois évaluateurs et trois vaccinateurs. Les gens arrivent, ils sont évalués à l'entrée, ils ont juste à se déplacer dans le garage et reçoivent leur dose. On a une zone d'attente à l'extérieur où les gens peuvent attendre le 15 minutes obligatoires avant de s'en aller. Oui, c'est de la coordination, mais l'organisation est numéro un aujourd'hui , expliquait Pierre-Alexandre Maltais.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean organise un service de vaccination à l’auto durant une journée. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

L'opération de vaccination à l’auto se déroulait sur fond de musique. Des prix de présence et des artistes du cirque ajoutaient à l’ambiance.

Je me suis fait dire que ça serait rapide. J'essayais de prendre un rendez-vous par Internet. Avec les longs codes qu'ils donnaient, ça ne marchait jamais. Là, ça n'a même pas pris 10 minutes. C'était parfait , témoignait un citoyen.

Très belle expérience et très rapide! On est bien dirigés, c'est très très efficace, une belle ambiance. J'invite tous les gens à venir se faire vacciner le plus rapidement possible si on veut se sortir de cette pandémie-là , ajoutait une autre participante.

Les doses de vaccin sont préparées en vue de la vaccination à l'auto. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Les résultats de cette première journée de vaccination à l'auto seront analysées. D’autres événements du genre pourraient être ajoutés.

D’après les informations de Philippe L'Heureux