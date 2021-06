Les risques de feux de forêt demeurent importants au Yukon

Le Yukon fait l’objet d’une longue période chaude et sans précipitations, souligne Mike Fancie, agent d'information à la Section de la gestion des feux de forêt.

À cela s’ajoute la menace de coups de foudre et de feux de camp qui peuvent déclencher un immense incendie s’ils ne sont pas éteints correctement.

Mon conseil, ce week-end, c’est d’apporter un imperméable, mais de faire très attention aux feux de camp , dit M. Fancie.

Les risques sont notamment importants entre Whitehorse et Keno, entre Whitehorse et Haines Junction et aux alentours de Ross River.

Cependant, Mike Fancie dit que la saison des incendies a été calme jusqu'à présent. Les pompiers n’ont dû s'activer que sur quatre feux provoqués par des humains. Ils se trouvaient tous dans la région des lacs du Sud.

Vendredi, la foudre a déclenché un feu aux alentours du kilomètre 20 de la route Dempster, non loin de Dawson.