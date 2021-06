La saison des piscines extérieures d’Ottawa et de Gatineau est lancée

Avec des températures avoisinant les 25 degrés Celsius samedi, l’ouverture des piscines extérieures d’Ottawa et de Gatineau tombe à point.

Les piscines extérieures sont accessibles depuis vendredi, à Ottawa, ce qui s'accompagne de mesures sanitaires en raison de la COVID-19.

Le nombre de nageurs autorisés dans la piscine au même moment est réduit à la fois pour les bains libres et la nage en longueur.

Ceux qui s’y rafraîchissent doivent réserver leur séance de 45 minutes sur le site web de la Ville d’Ottawa.

Les pataugeoires demeurent quant à elles fermées jusqu’au 24 juin.

De leur côté, les plages ouvrent la fin de semaine prochaine.

Des sauveteurs seront en poste aux plages de Mooney’s Bay, de Westboro, de Britannia et de l’île Petrie de 12 h à 19 h, et ce, jusqu’au 29 août.

On a été en confinement tellement longtemps. Ça fait tellement du bien d’être dehors, de voir des amis et de profiter du soleil , s'est exclamée Stella Rivas, une jeune femme croisée à Mooney's Bay.

« Ça fait du bien de sortir de la maison avec les enfants et on a apporté un petit pique-nique », a renchéri, de son côté, Mélanie Lemieux.

À Ottawa, il est interdit de rester sur les plages après 23 h puisqu'un couvre-feu est en vigueur.

À Gatineau, les plages et les piscines extérieures sont ouvertes cette fin de semaine.

Certaines d’entre elles le seront aussi pendant la semaine, bien que la saison des piscines extérieures, avec un horaire d'ouverture du lundi au dimanche, doit commencer officiellement le 19 juin, date à laquelle les pataugeoires ouvriront.

Les Gatinois sont appelés à consulter le site web de la Ville pour prendre connaissance des heures d’ouverture de chaque piscine.

Un peu comme l’an dernier, étant donné qu’on est toujours en temps de pandémie, on a dû adapter [les choses] , a dit le chef d’unité aquatique à la Ville de Gatineau, Richard Myre, en entrevue.

À lire aussi : Les activités extérieures reprennent progressivement à la Ville d'Ottawa

Richard Myre, chef d’unité aquatique à la Ville de Gatineau Photo : Radio-Canada / Félix Desroches

Il a expliqué que le sens dans lequel il faut circuler en bordure de piscine est indiqué aux usagers. Les Gatinois ne pourront, en outre, jouir des installations durant des blocs de temps limités à 80 minutes.

De plus, les vestiaires sont fermés, donc la Ville invite les gens à arriver prêts pour la baignade, soit en portant déjà leur maillot de bain.

M. Myre a assuré qu'assez de sauveteurs sont déployés pour la saison des piscines qui s'amorce. « On a continué d’avoir les cours spécialisés pour former des sauveteurs et animateurs pendant toute l’année , a-t-il indiqué.

Avec des informations de Marielle Guimond