La communauté philippine en Saskatchewan a considérablement augmenté en 5 ans

Le président de la Philippine Association of Saskatchewan, Pepito Escanlar est arrivé en Saskatchewan dans les années 1970 alors qu’il y avait seulement une centaine de personnes d’origine philippine éparpillées dans la province. Il dit avoir observé un changement majeur au cours des 40 dernières années.

Quand la communauté philippine était vraiment petite, ils ont décidé de se réunir pour Noël parce qu'ils se sentaient seuls et qu'ils voulaient rencontrer d'autres Philippins. C'est ainsi qu'est née l'Association philippine , dit-il.

Célébrer la culture

La croissance de la communauté philippine dans la province s’est accompagnée d’une nécessité, celle de valoriser sa culture et sa langue. Le tagalog, une des principales langues du pays, compte de plus en plus de locuteurs dans la province. En 2016, cette langue était parlée par 25 955 personnes, soit deux fois plus de personnes qu'en 2011.

Le mois de juin étant désigné comme celui du patrimoine philippin au Canada, la communauté philippine de la Saskatchewan saisit l'occasion pour attirer l'attention sur ses richesses culturelles et pour sensibiliser ses ressortissants à la nécessité de protéger ce patrimoine.

Cette semaine, les édifices de l'hôtel de ville de Regina et de Saskatoon ont d'ailleurs fait flotter le drapeau des Philippines à l'occasion du Mois du patrimoine philippin canadien.

La Philippine Association of Saskatchewan espère aider les familles philippines à se connecter à leur culture grâce à des événements en ligne et en personne.

Il peut être difficile de rapprocher les enfants de leur culture, reconnaît la coprésidente de la Filipino Canadian Association of Saskatchewan, Rosalee Apostol, qui gère la Filipino Heritage School.

D'après mon expérience personnelle, bien sûr, mes enfants, lorsqu'ils sont arrivés ici dans les classes élémentaires, ont été exposés à la langue et au mode de vie canadiens, il y a une tendance à oublier notre propre culture philippine, la langue philippine , raconte Mme Apostol

C'est pourquoi son association tente de maintenir la culture et la tradition par le biais de la danse, d'événements et de l'école du patrimoine philippin.

Nous les encourageons à prendre part à nos autres activités culturelles autant que possible. Mais vraiment, le défi continue.

Danny Balliad est l'une des nombreuses personnes qui travaillent pour promouvoir et enseigner la culture philippine. Il s'est installé en Saskatchewan en 2008 en provenance de Toronto, après avoir été embauché par une société d'ingénierie à Saskatoon.

À ses heures libres, il travaille avec un groupe de Philippins canadiens pour créer quatre émissions de télévision

Nous voulons que nos aspects culturels soient introduits dans la société canadienne , explique-t-il.

M. Balliad espère que la diffusion de la langue à la télévision aidera les personnes nées au Canada qui souhaitent se rattacher à leur histoire.

Avec les informations de Heidi Atter