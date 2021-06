Violent incendie dans Limoilou

Un violent incendie fait rage dans un édifice à logements de Limoilou, samedi en début d'après-midi. Soixante-cinq pompiers sont sur place et une personne a dû être prise en charge en raison de ses brûlures.

Des premiers signalements ont résonné à la centrale 9-1-1 peu après midi, samedi.

L’édifice en proie aux flammes comporte trois logements et est situé en face de la station d’essence Ultramar, le long de la 2e avenue près du pont Drouin.

Une personne a dû être évacuée en début d'intervention du logement situé au dernier étage. Les paramédics ont évalué l'état de la personne en raison de brûlures.

La violence de l’incendie a provoqué le déclenchement d’une quatrième alarme, peu après 12h30.

Une heure plus tard, la majorité des flammes était rabattue et le risque d'aggravation, jugé non probable.

La Croix-Rouge a déployé une équipe sur place pour prendre en charge les évacués. Hydro-Québec a aussi dépêché une équipe.

