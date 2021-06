Le Nouveau-Brunswick s’approche du 75 % de vaccination

Selon la santé publique, un peu moins de 6000 personnes doivent encore être vaccinées afin d’atteindre l’objectif de 75 %, seuil à partir duquel la province pourra assouplir les restrictions relatives à la pandémie dans le cadre du plan En route vers la phase verte  (Nouvelle fenêtre) .

Ces assouplissements comprennent notamment l'élimination de la bulle de 15 personnes et la réouverture des frontières de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, et d'Avignon et du Témiscouata, au Québec.

Cliniques sans rendez-vous

Afin de faciliter l’atteinte de son objectif, la Santé publique a mis en place des cliniques de vaccination sans rendez-vous dans certaines pharmacies.

Pharmacies offrant la vaccination sans rendez-vous : Fredericton: Shoppers Drug Mart, 440 rue King, samedi de 13h à 17h

Moncton: Shoppers Drug Mart, 350, rue Saint George, samedi de 11h à 16h

Saint Jean: Shoppers Drug Mart, 57, avenue Lansdowne, samedi de 13h à 18h

Centre communautaire de Grand Manan: samedi, de 13h30 à 18h00

Saint Stephen : centre communautaire Garcelon, de 11h à 18h

Les personnes admissibles qui n’ont pas encore reçu leur première dose peuvent également prendre rendez-vous en s’inscrivant en ligne  (Nouvelle fenêtre) pour participer à une clinique du Réseau de santé Vitalité ou du Réseau de santé Horizon ou en communiquant avec une pharmacie participante  (Nouvelle fenêtre) .

Un décès supplémentaire et sept nouveaux cas

La santé publique a confirmé samedi le décès d’une personne âgée de plus de 90 ans dans la zone six (région de Bathurst), ce qui porte le nombre total de décès liés à la COVID-19 à 45 dans la province.

On recense également sept nouvelles infections au virus. Il s’agit de quatre cas dans la région de Fredericton ainsi que de trois cas dans celle de Bathurst.

Tous ces cas sont des contacts de cas déjà connus par la santé publique.

Samedi, il y avait 93 cas actifs dans la province.