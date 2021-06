Les cas actifs se font de plus en plus rares au Bas-Saint-Laurent

Le nombre d'hospitalisations causées par le nouveau coronavirus continue de baisser également. Plus que trois personnes sont actuellement alitées.

Sept personnes de plus sont considérées comme étant guéries, par rapport à la veille. 3853 Bas-Laurentiens se sont donc rétabli de la maladie, depuis mars 2020.

En revanche, un nouveau cas a tout de même été enregistré dans la MRCMunicipalité régionale de comté des Basques.

Nous sommes vraiment contents. On voit de plus en plus la lumière au bout du tunnel. C'est encourageant pour le personnel qui travaille d'arrache-pied depuis des mois et qui méritent un peu de repos , explique le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel. Je vous rappelle qu'il y a à peine quelques semaines, nous étions à plus de 400 cas actifs! , renchérit-il.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 672 cas

Rivière-du-Loup : 1348 cas

Témiscouata : 388 cas

Les Basques : 207 cas (+1)

Rimouski-Neigette : 818 cas

La Mitis : 178 cas

La Matanie : 251 cas

La Matapédia : 81 cas

Indéterminé(s) : 0 cas Source: Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

Signe additionnel que la situation épidémiologique s'améliore: le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux songe à cesser de diffuser quotidiennement les bilans de la COVID-19. On est en réflexion, je vous l'avoue. En même temps, on sait que les gens continuent de vouloir un portrait de la situation à chaque jour. Et on a vu au cours des derniers mois que la situation peut rapidement changer. On y réfléchit, oui! , sous-pèse M. Turmel.

Selon le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS), 1119 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées au Bas-Saint-Laurent, au cours des 24 dernières heures. C'est bon pour un total de 157 293 inoculations, depuis le début de la campagne de vaccination.

À l'échelle québécoise, la santé publique rapporte aujourd'hui 182 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès de plus.