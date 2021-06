Un rapport décrit un environnement de travail « toxique » à la police de Winnipeg

Un rapport dresse un portrait peu reluisant de la santé mentale des policiers et autres employés du Service de police de Winnipeg, évoquant un environnement de travail « toxique » et un manque de soutien de la part des dirigeants policiers.

Les employés du Service de police de Winnipeg déclarent ne pas se sentir soutenus par leurs dirigeants et disent subir une forme de mépris du public, ce qui a de graves répercussions sur leur santé mentale.

L'opinion publique défavorable à la police, la COVID-19, les médias et la politique interne sont des problèmes identifiés qui ont conduit à une culture organisationnelle toxique , ont écrit les auteurs du rapport Lisa Kitt et Nathalie Gagnon dans le document publié vendredi.

L'enquête qui a reçu le feu vert du chef de police Danny Smyth en mars 2021 a permis de recueillir des réponses de 1104 policiers et 360 employés civils. Les taux de réponses est de 80 % chez les policiers et de 65 % chez les autres employés du Service de police de Winnipeg.

Les commentaires formulés dans le cadre de l'examen externe, mené sur une période de deux semaines, pointent du doigt le chef Danny Smyth. Les employés du Service de police lui reprochent de n’avoir pas défendu les policiers dans la tourmente des contestations sociales à la suite du meurtre de George Floyd par un agent de police de Minneapolis en 2020.

Le chef Smyth a accepté l’enquête externe à la demande de l'Association de la police de Winnipeg. Le syndicat représentant les employés de première ligne avait fait part de son souhait de recruter une organisation externe pour effectuer une évaluation du Service de police.

De nombreux enjeux

La majorité des policiers (63 %) et des autres employés (53 %) qui ont répondu à l'enquête ont déclaré que leur travail avait un impact important sur leur santé mentale.

Selon le sondage, le taux d'épuisement professionnel est élevé dans l'ensemble de l'organisation. Près d'un tiers des policiers et des employés civils répondent aux critères de diagnostic du syndrome de stress post-traumatique, du trouble anxieux généralisé ou de la dépression.

Quatre pour cent des policiers et cinq pour cent des employés civils ont déclaré avoir sérieusement envisagé le suicide au cours de la dernière année.

Je me sens plus impuissant que jamais dans ma vie. Ma voix ne compte pas , selon un employé cité dans le rapport.

Les mots les plus couramment utilisés pour décrire l'environnement de travail étaient toxique, frustrant, stressant, bon, stimulant et déprimant , précise le rapport.

Parmi les facteurs de stress cités dans le rapport, on note un processus de promotion et de transfert injuste et opaque, l'intimidation et le harcèlement de la part des collègues et des superviseurs immédiats, et le manque de personnel, en particulier dans la division de la patrouille générale.

Par ailleurs, les agents de police ont déclaré ne pas se sentir à l'aise de prendre des congés de maladie pour des raisons de santé mentale, et les membres de la patrouille générale ont dit que le manque de personnel rendait difficile la prise de congés.

Des problèmes qui ne sont pas nouveaux

Le président de l’Association de la police de Winnipeg, Moe Sabourin, note que les conclusions du rapport ne font que confirmer ce que le syndicat dénonce depuis des années.

La présentation que nous avons reçue nous dit que nos gens souffrent. Qu'il s'agisse d'épuisement professionnel ou de syndrome de stress post-traumatique, nos gens ont besoin d'aide. Nous avons besoin de plus de ressources et des changements doivent être apportés , explique M. Sabourin à CBC.

Beaucoup de gens essaieraient de blâmer la COVID-19 ou le mouvement pour le financement de la police, mais ces problèmes ont commencé il y a environ cinq ans , mentionne-t-il.

Le principal problème, selon M. Sabourin, est un vide de leadership au sommet .

Le chef Danny Smyth s’engage à travailler sur les questions soulevées dans le rapport, mais il affirme qu’il n'a pas l'intention de démissionner de son poste.

J'ai une très haute opinion de nos membres et du travail qu'ils font. Je pense que je dois trouver de nouvelles façons de le démontrer , promet-il en entrevue.

Certaines des questions soulevées dans le rapport, comme les promotions, sont abordées dans la convention collective, dit-il, avant de promettre une amélioration de la communication en interne.

Le président de la Commission de police de Winnipeg, Norbert-Seine River, Markus Chambers, indique que la Ville demandera conseil à des spécialistes externes des ressources humaines pour trouver des moyens de résoudre les problèmes soulevés par le rapport.

Avec les informations de Sean Kavanagh, Sarah Petz, Samantha Samson and Cameron MacLean