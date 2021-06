En skis le long d'« autoroutes d'ours polaires »

Ça serait mentir de dire que ç’a été de tout repos! lance d’emblée Nicolas Roulx, enseignant d’histoire et de géographie au secondaire à Québec. Ç’a été l’expérience la plus confrontante [sic] et difficile de notre vie.

Partis en mars de la base météorologique d’Eureka, une des plus nordiques du monde, les trois comparses ont mis plus de trois mois à sillonner le Nunavut.

Nicolas et Guillaume Moreau, tous deux de Québec, et Jacob Racine, de Gaspésie, ont entrepris cette descente en skis. Sans parapente pour se propulser à l’aide du vent, c’est à la seule force de leur corps qu’ils ont accompli la traversée, de l’île d’Ellesmere jusqu’à Gjoa Haven, situé sur l’île du Roi-Guillaume.

Nicolas Roulx et Guillaume Moreau Photo : Jean-Sebastien Chartier-Plante

Mars, il faut comprendre que c’est l’hiver dans sa forme la plus pure sur l’île d’Ellesmere , ajoute Nicolas Roulx sur les ondes de RDI Week-end. Pendant 40 jours, nous tirions des traîneaux de 300 livres. Ç’a été extrêmement difficile, autant physiquement que mentalement.

Des bris d’équipement ont émaillé le trajet. Des rencontres répétées avec le plus grand prédateur d’Arctique aussi.

On a eu la présence d’ours polaires à profusion, un peu plus que ce qu’on avait espéré! On a littéralement traversé des autoroutes d’ours polaires, des journées où nous voyions des traces sans cesse. On a dû croiser une quinzaine d’ours au cours de ces 44 jours. Une citation de :Nicolas Roulx, membre de l'expédition AKOR

Parvenus à Resolute Bay blessés et meurtris par la morsure du froid arctique, les trois aventuriers ont entrepris de récupérer leur énergie avant d’entreprendre la deuxième partie de leur parcours.

L'aventurier gaspésien Jacob Racine. Photo : Facebook/ Jacob Racine

Des conditions plus clémentes les attendaient jusqu’à Gjoa Haven. De là, les membres de l’équipage changeront.

Nicolas Roulx et Guillaume Moreau demeurent de l’aventure, tandis que Jacob Racine retourne en Gaspésie pour céder le pas à Étienne Desbois et à Philippe Voghel-Robert pour la suite de l’expédition.

Au cours des 80 prochains jours, l’aventure se poursuivra en canot pendant 2000 km jusqu’à Black Lake, en Saskatchewan.

La suite s’effectuera en vélo, jusqu’à la destination finale, soit le point le plus septentrional du Canada, à la pointe sud de l’Ontario.

En tout, l’expédition AKOR doit sillonner 7600 km. Entamée en mars, l’aventure doit se conclure en octobre.

Avec les informations de Caroline Lacroix