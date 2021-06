Un bal pour les finissants de Dominique-Racine en préparation par des parents

Plus tôt cette semaine, le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay avait annoncé que les activités initialement prévues pour les finissants de cinquième secondaire de ses écoles, dont ceux du pavillon Dominique-Racine, étaient maintenues malgré l’autorisation de la santé publique du Québec d’organiser des bals sans masques et avec rapprochements à partir du 8 juillet. Cette date a été choisie pour permettre à tous les élèves d'avoir été vaccinés depuis au moins deux semaines avant la tenue de leur bal.

L’événement organisé par un comité de parents d’élèves de l’Odyssée Dominique-Racine se tiendrait sous un chapiteau près de l’hôtel La Saguenéenne avec un maximum de 250 personnes, soit le maximum autorisé par Québec. La logistique de la soirée est en préparation par les Événements 2M et son président Martin Tremblay. Un budget a aussi été élaboré.

Le comité a obtenu l'autorisation de la direction pour contacter tous les parents. L'école a aussi fourni le plan des mesures sanitaires qui devront être respectées.

Une soirée haute en couleur

À l’initiative du projet avec sa conjointe et père de quatre enfants, dont un garçon qui obtiendra son diplôme d’études secondaires dans les prochaines semaines, Alain Provencher jugeait qu’il était de son devoir de s’impliquer pour faire vivre aux élèves cette tradition marquant la fin d'une étape importante dans leur vie.

On promet une soirée haute en couleur aux jeunes. On trouvait ça vraiment important de le faire pour les jeunes. Ils ont le droit d'avoir une tape dans le dos et de finir en beauté avant la prochaine étape. Ces jeunes l’ont eu difficile depuis deux ans, ils n’ont pas lâché, ils auront eu leurs diplômes d'études secondaires en poche dans un contexte que personne d’autres avant eux aura vécu avec l’école à distance , a mentionné Alain Provencher.

Alain Provencher dit d’ailleurs comprendre que le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay n’ait pas voulu se lancer dans l’organisation de bals à moins de quatre semaines d’avis.

On se doutait bien que ce serait difficile, on ne fait pas de reproche à personne, les enseignants ont le droit d’être en congé, mais on a eu l’idée de prendre la relève et d’essayer d'organiser quelque chose pour nos jeunes explique-t-il.

Accueil positif

D’autres parents ont déjà répondu favorablement à son idée.

Selon les chiffres fournis par la polyvalente au comité de parents, 320 élèves terminent leur parcours scolaire cette année à Dominique-Racine.

Avec des informations de Claude Bouchard