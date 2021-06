Dépistage en oncologie : une décision qui arrive trop tard pour un conjoint en deuil

Le décès de Céline Hade, âgée de 67 ans, en raison de la COVID-19 a été constaté lundi au CHUS Fleurimont. Elle souffrait d’un cancer depuis le mois de janvier, et suivait régulièrement des traitements de chimiothérapie à l’Hôpital Fleurimont.

À son tout dernier traitement à la fin mai, elle a été infectée par le virus. Son conjoint, Jocelyn Laliberté, vit difficilement ce choc.

C’est complètement irresponsable, que ce soit l’employé, ou même l’employeur. Comment tu fais pour envoyer du monde qui ne sont même pas vaccinés, qui ne sont même pas testés, avec du monde qui sont malades, qui ont le système immunitaire complètement à plat, ou aucun système immunitaire. Une citation de :Jocelyn Laliberté

Il croit que le ministère de la Santé aurait dû être plus proactif dans ses mesures pour les employés en oncologie. Ça aurait dû être fait au début, quand la pandémie a débuté. Tu vas à l’hôpital te faire soigner, pas pour tomber malade. [...] Là, tu vas là et tu tombes malade à cause de l'hôpital, à cause du personnel. Pas tout le personnel, parce qu’il y en a qui sont vraiment gentils et gentilles là-dedans, puis je n’ai rien à dire contre eux autres .

Je dis toujours "tu ne veux pas te faire vacciner, moi je n’ai aucun problème avec ça, c’est de tes affaires, mais ne va pas contaminer un autre, par contre” , ajoute-t-il.

M. Laliberté et sa conjointe avaient tous les deux reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Selon lui, son histoire montre l’importance de recevoir ses deux doses.

Moi, je ne suis pas en traitement de chimio, et je l’ai attrapé avec elle. Depuis mercredi je suis correct, mais je l’ai eue la COVID, et je l’avais eue, ma dose. Et moi je n’ai pas de traitements de chimio, et je suis quelqu’un de quand même en forme et sans problème. Ça la prend, la deuxième dose.

Il ne sait pas encore s’il compte poursuivre l’hôpital.

C’est de la négligence, effectivement. Je ne suis pas rendu là encore. On va vivre notre deuil le temps que ça va prendre, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, et ensuite, on va voir ce qu’on va faire avec ça. Une citation de :Jocelyn Laliberté

La directive du ministre de la Santé Christian Dubé quant aux départements d'oncologie est toutefois bien reçue par Karine Gagnon, une patiente atteinte du cancer qui a, elle aussi, contracté la COVID-19 à l'Hôpital Fleurimont.

Ça va permettre de protéger les patients d’oncologie, mais aussi de protéger le personnel en soins, tout le monde qui travaille autour de ce département là. Je suis très contente du dénouement de l’histoire , conclut-elle.

La direction du CIUSSS de l’Estrie-CHUS se veut rassurante, et rappelle aux patients qu'ils peuvent aller suivre leurs traitements de chimiothérapie sans danger. Les mesures du ministre de la Santé sont déjà en application, il n’y a pas d’éclosion là où les patients vont pour leur chimiothérapie en externe, et l’éclosion est maintenant maîtrisée, selon l’établissement.

Avec les informations de Jean Arel