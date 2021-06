Un groupe de religieuses féministes à l’honneur dans Ainsi soient-elles

Le réalisateur Maxime Faure rend hommage à la communauté des Soeurs Auxiliatrices dans le documentaire Ainsi soient-elles, son premier long métrage. Ces femmes religieuses ont la foi et Dieu dans leur coeur, mais elles ont eu soif toute leur vie de justice sociale et caressent ce rêve de voir un jour une femme dans le rôle de pape.

Maxime Faure, qui vit aujourd’hui à Paris, a fait la rencontre de Nicole Jetté un jour de novembre 2013, alors qu’il habitait à Montréal. C’est en discutant avec cette femme que le réalisateur, curieux de nature, a été amené à développer un long métrage documentaire qui allait retracer son parcours et celui des membres de sa communauté, les Soeurs Auxiliatrices.

Ces dernières ont déjà été trente, mais elles ne sont aujourd’hui que huit. À l’aube de la disparition de leur groupe, ces femmes veulent passer le flambeau.

Pendant le premier mois de création de son film, Maxime Faure est allé dans le quotidien de Gisèle, Marie-Paule, Nicole et Suzanne, sans caméra ni matériel technique. Au fil des rencontres, les Soeurs lui ont expliqué qu’elles ont décidé que la relève de leurs luttes et combats, elle n’était pas dans le monde religieux, mais devait plutôt maintenant être dans la société civile , a expliqué le réalisateur à Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin.

Lors des dernières années, ces femmes engagées ont notamment participé à la marche Du pain et des roses en 1995, qui avait duré dix jours et qui avait été initiée par la Fédération des femmes du Québec, présidée à l’époque par Françoise David.

La particularité du film Ainsi soient-elles, c’est qu’il se déroule dans le quotidien de la communauté. J’ai souhaité aller chercher une parole intime et dépasser une parole militante, a affirmé Maxime Faure. C’est un film qui propose une immersion dans le partage des repas, les soins donnés les unes aux autres. J’ai souhaité qu’Ainsi soient-elles soit un film à la croisée entre l’intime et le politique. Ce long métrage représente six ans de travail et c’est le temps qu’il a fallu pour accéder à un quotidien, à une intimité qui est plus difficile à tourner.

Bien que l’idée de base de ce long métrage soit une idée de Maxime Faure, le réalisateur – qui s’est aussi occupé de la scénarisation – s’est entouré de plusieurs femmes pour faire ce documentaire. La production est ainsi assurée par Audrey-Ann Dupuis-Pierre (Metafilms) et Estelle Robin You (Les films du Balibari), la direction photo est de Léna Mill-Reuillard, le montage de Karen Benainous, la prise de son Martyne Morin et la musique originale est signée par KROY.

Ainsi soient-elles sort en salle au Québec le 11 juin et sera disponible en ligne dès le 25 juin via différentes plateformes de cinémas indépendants.