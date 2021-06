Des entreprises touristiques d’Iqaluit s’attendent à une reprise lente cet été

Le président et fondateur de l’entreprise touristique Inukpak Outfitting d’Iqaluit, Louis-Philip Pothier, raconte avoir poussé un soupir de soulagement en apprenant l’annonce de l’assouplissement des restrictions en matière de voyages.

C’est un peu la nouvelle qui annonce la lumière à la fin du tunnel , dit-il. C’est annonciateur d’une fin de pandémie.

Lundi, le gouvernement du Nunavut a annoncé une exemption d’isolement dès le 14 juin pour les personnes qui ont reçu leur deuxième dose de vaccin au moins deux jours avant leur départ. Des touristes pleinement vaccinés seront ainsi autorisés à visiter le territoire au courant de l’été.

Louis-Philip Pothier se garde toutefois une réserve : est-ce que c’est ça qui va sauver l’industrie du tourisme? , s'interroge-t-il. Est-ce que ça va sauver l’été?

Des touristes pleinement vaccinés pourront entrer au Nunavut sans s'isoler dans un centre de quarantaine dès le 14 juin. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Vaccination inégale dans le Nord et dans le Sud

L’hôtel Capital Suites d’Iqaluit compte une quarantaine de chambres. En temps normal, la directrice des opérations, Prinses Tabado, explique que les réservations sont complètes à cette période de l’année.

En ce moment, l’hôtel est plein à 60 % de sa capacité en raison de la pandémie , précise-t-elle. J’espère que nous accueillerons plus de voyageurs. Nous avons eu plus de temps que nécessaire pour nous préparer!

Graham Dickson est président d’Arctic Kingdom, qui offre entre autres des excursions de kayak, de plongée sous-marine et des voyages d’observation animalière. Depuis le début de la pandémie, il explique avoir dû annuler toutes les activités des deux dernières saisons touristiques.

Bien qu’il attende impatiemment des touristes, Graham Dickson croit que la vaccination dans le sud du pays n’est pas suffisamment avancée pour en tirer des avantages.

Graham Dickson s'attend à ce que les premières personnes à voyager au pays le feront pour retrouver des membres de leur famille avant toute chose. Photo : Photo fournie par Graham Dickson

La plupart des gens ne seront entièrement vaccinés qu’à la fin de l'été ou durant l'automne, dit-il. Je pense donc que seule une poignée de personnes pourra visiter le territoire.

La population du Sud qui a reçu ses deux doses, on parle de gens de 75 et 80 ans et plus , ajoute Louis-Philip Pothier. Ce n’est pas nécessairement [la clientèle] que nous visons.

Les trois territoires du Grand Nord ont de l’avance sur les provinces du reste du Canada en matière de vaccination. En date du 31 mai, environ 60 % des Nunavummiut de plus de 18 ans et plus avaient reçu leurs deux doses de vaccin.

Dans l’ensemble du pays, environ 8 % des Canadiens d’âge adulte sont entièrement immunisés, selon les données du gouvernement fédéral  (Nouvelle fenêtre) .

Remonter la pente

À court terme, Louis-Philip Pothier s’attend à une reprise lente des excursions d’Inukpak Outfitting au courant de l’été. Au cours de l’été de 2020, bien des résidents d’Iqaluit qui sont restés au territoire ont réservé des activités de plein air auprès de son entreprise.

Ces gens-là vont probablement quitter le Nunavut cet été pour aller vers le Sud sachant [...] qu’ils peuvent revenir sans la quarantaine , appréhende-t-il.

De plus, il ajoute que l’Arctique n’est généralement pas une destination qui attire des voyageurs de dernière minute. À court terme, on a une grande gamme de nos voyages qui sont plus difficiles à mettre sur pied sur un court laps de temps , poursuit Louis-Philip Pothier.

L'entreprise familiale Inukpak Outfitting s'attend à une reprise lente du tourisme cet été. De gauche à droite : Arthur Pothier, Martine Dupont, Victor Pothier, William Pothier et Louis-Philip Pothier. Photo : Photo fournie par Martine Dupont

Le président-directeur général de l’association à but non lucratif Travel Nunavut, Kevin Kelly, croit que le retour à la normale prendra du temps. Son organisme représente 130 entreprises qui œuvrent dans le secteur touristique au territoire.