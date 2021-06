La qualité de l'eau du lac Saint-Jean surveillée étroitement

Le programme consiste à réaliser le suivi de la qualité de l’eau à l'aide de 10 stations réparties autour du plan d’eau sur une période de six ans. Les différentes organisations ont rapidement embarqué dans le projet, selon le président d’Un lac pour tous, Luc Simard.

On a voulu agir comme catalyseur, comme promoteur pour rassembler les divers intervenants autour du lac Saint-Jean pour poursuivre l'acquisition de données. Pour nous, si on veut prendre des décisions éclairées, c'est vraiment important d'avoir des données sur la qualité de l'eau de notre plan d'eau , souligne-t-il.

La ville de Roberval est située le long du lac Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

En 2019, l’association Riverains Lac-Saint-Jean 2000 a interpellé Un lac pour tous et l’Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean afin que les acteurs régionaux se mobilisent autour de la question du suivi de la qualité de l’eau du lac. Des bénévoles de Riverains Lac-Saint-Jean 2000 ont longtemps procédé à l'échantillonnage. Mais au cours des dernières années, il était de plus en plus difficile de réaliser toutes les étapes de suivi.

Sur le plan technique, ces rapports-là sont quand même un peu complexes et en plus, sur le plan politique, s'il y a des interventions à faire au niveau des municipalités, ça prend du support. Si dans un secteur, la qualité de l'eau est diminuée, il faut voir avec les gens du secteur comment on peut améliorer la situation. Cette dimension-là était pour nous difficile à combler , a soutenu le président de Riverains Lac-Saint-Jean 2000, Laurent-Paul Chartier.

Travail collectif

Le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, constitué d'Un lac pour tous et l’OBV Lac-Saint Jean, finance et effectue la coordination du programme. Cinq organisations assurent le suivi des stations, soit la Corporation LACtivité pêche Lac-Saint-Jean, la SÉPAQSociété des établissements de plein air du Québec , le conseil de bande de Mashteuiatsh, Riverains Lac-Saint-Jean 2000 et la marina de Roberval. La SÉPAQ et Mashteuiatsh financent aussi leurs analyses.

Le Cégep de Saint-Félicien et le Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CREDD) s’occupent des communications et forment les personnes responsables pour prélever les échantillons.

Des bénévoles et des membres de ces organisations vont procéder aux prélèvements d’échantillons d’eau et effectuer les mesures de transparence en suivant les protocoles fournis par le RSVLRéseau de surveillance volontaire des lacs .

Anne Malamoud, directrice générale Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Selon la directrice d’OBV Lac-Saint-Jean, Anne Malamoud, les résultats permettront d’établir l’état de vieillissement du lac et dresser un portrait général de la qualité de l’eau.

L'avantage de mettre en place ce vaste réseau, c'est que l'on va vraiment le savoir. On aura l'information précise pour l'ensemble de l'étendue et on va savoir aussi s'il y a des petites tendances.