La série Rapides et dangereux (Fast and Furious), dont le neuvième film sortira au cinéma le 25 juin, se terminera au bout de 11 films. C’est ce qu’a confirmé jeudi l’acteur Vin Diesel, qui a joué dans chaque film de cette série lancée en 2001.

En entrevue avec l’agence The Associated Press, il a déclaré que Universal Pictures voulait clore la saga avec deux chapitres réalisés par Justin Lin. Ces longs métrages pourraient arriver en salle en 2023 et en 2024.

Je sais que les gens vont se dire que ça ne doit pas nécessairement s’achever, mais je pense que toutes les bonnes choses ont une fin, a-t-il dit. Je pense que la série mérite une fin.

Toutefois, l’univers de Rapides et dangereux continuera d’exister dans d’autres films. En 2019, le premier film dérivé de Rapides et dangereux, Rapides et dangereux présentent : Hobbs et Shaw (Fast and Furious: Hobbs and Shaw), a engendré près de 760 millions de dollars américains (924 millions de dollars canadiens) dans le monde.