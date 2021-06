Hommage aux victimes de l'attaque de London ce soir à Montréal

La veillée organisée par le Forum musulman canadien (FMC) se tiendra à compter de 18 h dans l’espace public situé près du métro Parc, rue Hutchison.

Le FMC et ses partenaires invitent les gens de toutes les communautés à venir se recueillir et témoigner leur soutien au garçon de 9 ans, grièvement blessé, qui a survécu à cette attaque au cours de laquelle il a perdu sa mère, son père, sa grand-mère et sa sœur.

Salman Afzaal, 46 ans, sa femme Madiha Salman, 44 ans, leur fille Yumna Afzaal, 15 ans, et la mère de Salman Afzaal, Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués dimanche dernier, percutés par un camion alors qu'ils se promenaient sur le chemin Hyde Park, à London.

Dans un communiqué, le ministre québécois responsable de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, a confirmé sa participation à cette veillée. Une présence qui se veut un acte de solidarité avec la communauté musulmane .

Pour le FMC et les organismes à l’origine de cette veillée, les politiciens doivent adopter une position ferme contre les crimes haineux, l'islamophobie et les actes de terrorisme contre les communautés musulmanes et les citoyens .

Pour le FMC, l’attaque perpétrée contre cette famille ontarienne est un acte de terrorisme pour lequel justice doit être rendue.

Une veillée à la chandelle sera également tenue ce soir à Québec, à l’initiative des mosquées de Québec et du Grand Lévis.

La communauté musulmane de Québec a elle-même été l’objet d’une attaque terroriste en janvier 2017.