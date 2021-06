Un dernier hommage à la famille musulmane de London

La prière commencera vers 13 h 30, à l’extérieur du Centre islamique du sud-ouest de l'Ontario au 951 route Pond Mills, près de l’autoroute 401.

Les organisateurs demandent aux gens qui assisteront aux prières de porter un ruban vert et mauve; le vert, qui symbolise la lutte contre l'islamophobie, et le mauve, la couleur préférée de la jeune Yumna Afzaal. Photo : CBC / Meagan Fitzpatrick

Le centre dispose de beaucoup d’espace à l’extérieur, ce qui permettra de respecter la distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire.

Avant et après le service, les gens pourront aussi s’assembler le long du trajet du cortège funèbre entre le salon mortuaire et la mosquée et entre la mosquée et le cimetière musulman de London.

Tous sont les bienvenus aux prières qui auront lieu dans le stationnement et sur le terrain de soccer pour permettre la distanciation physique. Photo : CBC / Patrick Morrell

Les visites au salon mortuaire et l’enterrement sont toutefois réservés aux proches.

Salman Afzaal, 46 ans, sa femme Madiha Salman, 44 ans, leur fille Yumna Afzaal, 15 ans, et la mère de M. Afzaal, Talat Afzaal, 74 ans, ont été happés par une camionnette alors qu’ils se promenaient sur le trottoir.

Yumna Afzaal, sa mère Madiha Salman, sa grand-mère paternelle Talat Afzaal et son père Salman Afzaal. Photo : Photo fournie par la famille Afzaal

Un garçon de 9 ans a été gravement blessé, mais il a survécu.

Selon la police et de nombreux politiciens, il s’agissait d’un acte dicté par la haine et le racisme.

Quatre chefs d’accusation de meurtre prémédité et un chef d’accusation de tentative de meurtre ont été portés contre un homme de 20 ans.

Deux policiers de London enquêtent sur la scène de crime. Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, a déclaré en entrevue jeudi que les policiers enquêtaient activement sur cette affaire comme s’il s’agissait d’un acte terroriste.

Mardi soir, une foule nombreuse s’était réunie devant une autre mosquée de London lors d’une veillée à laquelle participaient notamment les chefs des principaux partis politiques fédéraux et ontariens.