Le Saguenay-Lac-Saint-Jean fête ses 183 ans

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a été fondé en 1838 par la Société des vingt-et-un, un groupe formé de 21 investisseurs et pionniers venus de Charlevoix pour exploiter les ressources naturelles du secteur.

C'est grâce à eux si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, a affirmé la mairesse de Saguenay, Josée Néron, durant la cérémonie. Une population reconnue non seulement à travers le Québec, mais à travers le monde pour ses couleurs, son franc-parler, sa détermination, sa résilience. Je pense qu'on peut être très fier et c'est pour ça qu'à chaque année, on ne doit pas oublier et au contraire, on doit s'empresser de fêter.

Les membres de la Société des vingt-et-un ont décidé de s’installer dans la région quand ils ont constaté son potentiel, raconte l’historien Laurent Thibault. Dans Charlevoix, on a des terres de roches, des côtes, etc. Alors qu'on constate que dans cette région-ci, il y a de belles terres agricoles. Ça s'est passé à L'Anse-Saint-Jean, ici, à La Baie les premiers établissements. Les gens l'ont fait d'une façon que je qualifierais de très patriotique en disant : "On reste ici!"

La fête du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’est amorcée une centaine d'années plus tard, en 1938, en même temps que le drapeau qui représente la région, conçu par Mgr Victor Tremblay. On a commencé à faire cette fête patriotique qui a été pendant longtemps sous la responsabilité de la Société historique de Saguenay, qui depuis quelques années a cédé ça à la Ville de Saguenay , explique encore Laurent Thibault.

À l’occasion de la fête du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Société historique du Saguenay propose de découvrir la signification du drapeau de la région, qui arbore les couleurs jaune, vert, rouge, et gris argent, sur son site Internet.

D'après le reportage de Marie-Michèle Bourassa