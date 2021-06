Ottawa tiendra des sommets sur l'islamophobie et l'antisémitisme

Quelques jours après l'attaque mortelle contre une famille musulmane à London, en Ontario, les députés de la Chambre des communes ont adopté à l'unanimité une motion non contraignante, déposée par le NPDNouveau Parti démocratique , réclamant la tenue d'un sommet sur l'islamophobie.

Dans une réponse au dépôt de la motion, la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, a évoqué un sommet national sur la lutte contre toutes les formes de haine, y compris un sommet national sur la lutte contre l'islamophobie .

Selon nos informations, Ottawa compte organiser non seulement une telle rencontre sur l'islamophobie, mais aussi un sommet d’urgence sur la lutte contre l’antisémitisme. Dans un communiqué, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes dit avoir reçu la confirmation de l'organisation d'un tel événement par le gouvernement canadien.

Les détails de la tenue des deux sommets devraient être annoncés ultérieurement.

C'est la députée de London-Fanshawe, Lindsay Mathyssen, qui avait présenté la motion à la suite de l'attaque meurtrière de dimanche contre une famille musulmane de London.

Une famille musulmane partie se promener, comme le font beaucoup de familles et de personnes durant cette pandémie, n'est jamais rentrée chez elle à cause de la haine. Personne ne devrait se sentir menacé dans sa communauté et dans son quartier.

