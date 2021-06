Boues septiques : la MRC Abitibi face à une hausse des tarifs de 84%

Tous les citoyens ruraux qui ont des fosses septiques ont reçu une lettre pour dire qu’il allait y avoir une augmentation sur la prochaine vidange de leur fosse septique. C’est sûr que ç’a fait son petit bonhomme de chemin jusqu’aux différents maires , explique le préfet de la MRC Abitibi, Sébastien D’Astous.

Le dossier a donc rebondi à la table des conseillers de comté, qui ont décidé de former un comité. Selon le Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020, les résidents de la MRC Abitibi produisent 1134 tonnes de boues septiques par année. Ce sont des entreprises privées qui font la vidange des fosses et qui ensuite disposent des matières recueillies dans un site autorisé, soit celui de la Vallée-de-l’Or. Toutefois, la nouvelle hausse des tarifs entraîne une remise en question dans la région d’Amos, puisqu’elle se répercute sur la facture de vidange des fosses des citoyens.

C’est une problématique qu’on savait qui s’en venait. Alors là, on est en train de regarder la possibilité de faire un nouveau site. Ça pourrait être un nouveau site régional, avec quelques MRC, juste notre MRC ou des municipalités de notre MRC. Ce n’est pas décidé. Il va falloir dans les prochains 6 à 18 mois établir un plan de match et essayer d’aller chercher des subventions pour pouvoir diminuer les coûts. On a du temps, on veut le faire comme il faut. On va s’assurer que tous les joueurs qui ont les mêmes besoins que nous, qu’on travaille ensemble , fait valoir le préfet D’Astous.

Une hausse justifiée

Du côté de la MRC Vallée-de-l’Or, on confirme que les tarifs pour disposer des boues de fosses septiques dans ses installations ont augmenté de 84% cette année pour les entrepreneurs qui proviennent de l’extérieur du territoire. Ceux de la Vallée-de-l’Or subissent quant à eux une hausse de 38%.

Par le passé, ça ne coûtait presque rien de traiter les boues usées. En fait, elles n’étaient pas traitées malheureusement. Elles étaient déversées, avec l’autorisation du ministère de l’Environnement et du ministère des Ressources naturelles, sur l’ancien parc à résidus miniers de la East Sullivan , précise le préfet de la MRC Vallée-de-l’Or, Martin Ferron.

Traitement environnemental

Or, ce site est en fin de vie utile. La MRC de la Vallée-de-l’Or a donc dû se tourner vers une nouvelle alternative conforme aux normes environnementales. Elle a profité du fait qu’elle devait se doter d’une plateforme de compostage pour les résidus alimentaires domestiques pour y ajouter une section pour les boues septiques. Une fois asséchées, les boues sont compostées et pourront servir à revitaliser le parc à résidus miniers d’Eldorado Gold Québec. Outre l’investissement initial de 6 millions de dollars, la Vallée-de-l’Or doit aussi assumer des coûts d’opération plus élevés. Mais elle estime offrir des tarifs raisonnables.