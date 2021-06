Les automobilistes recevront un second remboursement de l'ICBC

Les automobilistes de la Colombie-Britannique bénéficieront d’un second remboursement de la part de la Société de l’assurance automobile (ICBC).

Des paiements d'un montant moyen de 120 $ seront distribués à la mi-juillet, totalisant environ 350 millions de dollars de remises versées à 2,94 millions de clients, indique la société dans un communiqué.

Ce remboursement s’ajoute à celui annoncé en février d’un montant moyen de 190 $.

La plupart des personnes qui détenaient une police d’assurance en Colombie-Britannique entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021 seront admissibles.

Baisse des réclamations

Depuis 2020, le nombre d’automobilistes sur les routes de la province a diminué en raison d’une réduction des déplacements durant la pandémie.

En raison de la baisse des réclamations, nous sommes en mesure de soutenir nos clients et de leur apporter un soulagement supplémentaire, et c'est exactement ce que nous allons faire , écrit le président et chef de la direction de l' ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique , Nicolas Jimenez.

L' ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique a reçu environ 20 % moins de réclamations en cas d'accident que prévu entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.