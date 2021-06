MuchMusic de retour en juillet, mais sur TikTok

Sur TikTok, le public jeune pourra découvrir de nouveaux VJ, mais aussi des émissions musicales emblématiques de l’histoire de MuchMusic, comme Video on trial, MuchMusic Spotlight et Intimate and Interactive, qui ont marqué leurs parents.

MuchMusic, de la télé au téléphone

Lors de sa création dans les années 1980, MuchMusic s’est imposée dans le cœur des jeunes de l’époque, friands de vidéoclips, au point de devenir une chaîne de télévision culte pour cette génération, comme l’a été MTV aux États-Unis.

Au début des années 2010, la chaîne torontoise MuchMusic était devenue simplement Much, la programmation musicale ayant disparu au fur et à mesure que les vidéoclips ont davantage investi Internet et notamment YouTube.

Les jeunes d’aujourd’hui sont toujours aussi fans de musique pop et ils sont nombreux à passer des heures sur TikTok.

MuchMusic a joué un rôle essentiel dans la formation du paysage musical pour plusieurs générations. Aujourd’hui, TikTok est en train de redéfinir la manière dont les fans découvrent leur musique et leurs artistes préférés et dont ils créent un engagement avec eux a expliqué, par communiqué, Adam Burchill, chef de la musique à TikTok Canada.

Pas de MusiquePlus sur TikTok

MusiquePlus, la déclinaison québécoise de MuchMusic, a vu le jour en 1986. Après avoir aussi connu son heure de gloire, elle a progressivement délaissé le contenu musical. En 2019, MusiquePlus est devenue Elle Fictions, qui présente des séries et des films destinés à un public féminin.

La marque MusiquePlus appartenant désormais au Groupe Remstar Média, le propriétaire entre autres d’Elle Fictions et de Max (anciennement MusiMax), le projet de déclinaison de MuchMusic sur TikTok porté par Bell Media n’inclut donc pas MusiquePlus.