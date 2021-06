2 millions de dollars pour le secteur touristique de la Mauricie

Le 2800 du parc, Hydravion Aventure et le Festival western de Saint-Tite reçoivent un coup de pouce financier pour se préparer à la prochaine saison touristique. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a fait l’annonce d’une aide de plus de deux millions de dollars, destinée aux trois organisations, vendredi après-midi alors qu’elle était de passage dans la région.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Saint-Jean-des-Piles, Le 2800 du parc peut maintenant aller de l’avant avec la construction d’un complexe récréotouristique écoresponsable, qui comprend l’achat de 12 chalets. Le montant, qui avoisine le million de dollars, va aussi être utilisé pour acheter de l’équipement sportif.

Du côté d’Hydravion Aventure à Saint-Étienne-des-Grès, Québec accorde une aide monétaire qui va servir à faire l’acquisition d’un hélicoptère et d’un hydravion. Ces deux acquisitions ont pour but de mieux développer certaines activités touristiques de la Mauricie, comme des survols panoramiques de la région.

Les acteurs de l’industrie touristique sont essentiels au développement économique de nos régions. Ces entreprises contribuent au rayonnement de la Mauricie en plus de diversifier l’offre régionale en cette saison estivale qui s’amorce , a souligné le président-directeur général d’Investissement Québec, Guy Leblanc, par voie de communiqué.

À voir aussi : L'émission Champ d'action rend visite à Hydravion Aventure

Saint-Tite reçoit de l’aide pour s’adapter à la pandémie

Après une année difficile, le Festival western de Saint-Tite n’est toutefois pas en reste. L’événement va recevoir une aide financière de 1 million de dollars pour mieux gérer les répercussions de la pandémie et s’adapter aux consignes sanitaires.

Le Festival western de Saint-Tite a opté pour une formule hybride cette année, dans le cadre de sa 53e édition. Photo : Radio-Canada

Le Festival western de St-Tite constitue un moteur économique très important pour la Mauricie et c’est un événement qui fait partie de l’ADN de la MRC de Mékinac. Il était donc primordial pour notre gouvernement d’appuyer l’organisation du Festival [...] , a admis la députée caquiste de Champlain et présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel par voie de communiqué.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, avoue aussi que la tenue du mythique festival va faire du bien au moral et à la région : La réputation du Festival western de Saint-Tite n’est plus à faire. Il s’agit d’un incontournable pour les amateurs de rodéos, qui fait vibrer la région depuis plus de cinquante ans. Je salue d’ailleurs les organisateurs qui travaillent très fort afin de présenter un événement unique, au grand plaisir de son public.

Le Festival western de Saint-Tite se tiendra du 10 au 19 septembre, sous forme hybride.