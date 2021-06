Les bars lèvent leur verre à la réouverture des terrasses

Attablée sur la terrasse du Pub Limoilou, Martine Lévesque n’avait pas dégusté de bière dans un bar depuis un an.

On se sent revivre. On a l’impression qu’on retourne un peu à la normale , lance-t-elle avec enthousiasme.

C’est aussi un grand retour pour Josée, serveuse au bar de quartier, qui avait été forcée de ranger son tablier en octobre. Après avoir cumulé les petits emplois durant des mois, elle attendait ce moment avec fébrilité.

Ce n’est pas mêlant, je n’ai pas dormi de la nuit!, dit-elle, un grand sourire bien visible derrière un masque noir. J’avais tellement hâte de retrouver mon monde, c’est incroyable.

Après avoir été fermés pendant des mois, les bars du Québec peuvent à nouveau accueillir des clients sur leur terrasse. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Bientôt le retour au jaune

Puisque la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches se trouvent toujours en zone orange, les bars ne peuvent accueillir les clients que sur leur terrasse extérieure en respectant des mesures sanitaires. Seuls deux adultes issus de différentes résidences ou tous les adultes d'un seul foyer peuvent être admis par table.

Les établissements pourront accueillir leurs clients à l’intérieur dès lundi, date prévue du retour des régions en zone jaune.